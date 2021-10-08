Пять востребованных профессий в Сыктывкаре с зарплатой до 300 тысяч рублей

Инженер по тестированию. Он создает сценарии тестирования, прогнозирует сбои и находит ошибки в продуктах. Средняя зарплата - 60 тысяч рублей, но можно получать 100 тысяч и более.

Буквально 10-15 лет назад все хотели стать врачами, учителями, пожарными или поварами. Но времена меняются. Развитие IT-технологий затронуло и профессиональную деятельность. Теперь сфера информационных технологий стала одной из самых привлекательных. На это есть много причин: возможность работать на фрилансе, высокие зарплаты, востребованность, постоянное развитие.

Веб-разработчик. Этот специалист должен писать коды на HTML, CSS и JavaScript, разрабатывать сайты и веб-приложения. Средняя зарплата – 98 000 рублей, суммы доходят до 200 тысяч и выше.

Разработчик C++. Специалист участвует в создании сложных IT-продуктов: от беспилотных автомобилей и робототехники до веб-браузеров, микроконтроллеров, серверов и видеоигр. Средняя зарплата - 100 тысяч рублей, может доходить до 200 с лишним.

Аналитик данных. Должен извлекать из данных смысл: структурировать их, формулировать и проверять гипотезы. Также он находит закономерности и делает выводы. Средняя зарплата — 108 тысяч рублей, но можно получать до 200 тысяч рублей.

Python-разработчик. Он создает бэкенд сайтов: мозг, который принимает запросы, общается с базой данных и передает нужную информацию пользователю. Разработчик проектирует алгоритмы взаимодействия сайта с другими интернет-сервисами. В среднем рython-разработчик получает 113 тысяч рублей, уровень зарплаты доходит до 300 тысяч и более.

Чтобы устроиться на такую работу, нужно постоянно развиваться в сфере IT. Многие современные родители понимают, что если их дети не получат цифровое образование, то в будущем сделать успешную карьеру будет сложнее. Школьных уроков для этого недостаточно.

Чтобы подготовить детей к информационному будущему, в Сыктывкаре запустили масштабный проект. В городе открылась международная школа программирования и цифрового творчества KIBERone, в которой детей учат практикующие программисты-разработчики из крупных IT-компаний.

- Современное цифровое образование должно иметь прикладной характер с освоением платформ по созданию сайтов, мульт-презентаций, программирования, например, на основе популярной игры Minecraft. Детям интересно конструирование мобильных приложений, игр, основы блокчейн и кибербезопасности. Мы даем все современные навыки, зная, что они будут востребованы в будущем, и дополняем структурирующим контентом, – отмечают эксперты школы.

В KIBERone ребенок сможет изучить самые трендовые направления в сфере цифровых технологий мирового уровня.

Основная задача школы – дать ребенку возможность понять, что ему действительно интересно, чтобы профессионально углублять знания в одной или в нескольких тематиках.

В IT-школе есть следующие направления подготовки:

дополненная и виртуальная реальность;

3D-моделирование и разработка игр;

прототипирование и создание сайтов и мобильных приложений;

изучение популярных языков программирования;

блокчейн;

кибербезопасность;

блоггинг;

искусственный интеллект;

мультипликация;

изучение IT-английского и др.

На всех занятиях специалисты школы научат ребенка основным навыкам, необходимым для достижения успеха в ключевых профессиях будущего:

читать и управлять кодами;

владеть профессиональными инструментами, которые используют в Google, Facebook и др.;

создавать компьютерные игры, сайты и приложения для Web и Store;

создавать мультфильмы и монтировать видео;

пользоваться графическими редакторами и воплощать в жизнь идеи в области дизайна;

делать красивые мультимедийные презентации;

общаться на английском языке.

KIBERone является учебным заведением, квалифицированным корпорацией Майкрософт, и лучшим образовательным учреждением 2018 года на территории Евросоюза.



Все занятия в школе проходят в классах. Уроки только в режиме онлайн не подходят детям, потому что их сложно долго удерживать за компьютером с целью обучения. Кроме того, важен личный контакт с наставником, который обладает необходимыми знаниями и способен обучить ребенка. Также детям важно наличие игровых и развлекательных элементов. Именно за такой системой дополнительного образования будущее. Образовательная концепция должна выглядеть не как курсы, а иметь формат полноценной школы, где есть развернутая интеллектуальная программа, составленная именно в игровой занимательной форме, нативно воспринимаемая детьми: 20% теории и 80% практики. Как раз в таком формате работает KIBERone, привлекая к преподаванию практиков. Например, экспертов из «Яндекса», «СКБ-контура», банка «Точка», блогеров и собственников компаний, создающих сайты и занимающихся их продвижением.

Получить приглашение можно на сайте www.syktyvker.kiber-one.com или записаться на удобное время по телефону +7 (906) 879-78-79.