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В Минздраве Коми объяснили, почему в поликлинике №3 образовались очереди на вакцинацию

В Минздраве Коми объяснили, почему в поликлинике №3 образовались очереди на вакцинацию

29 апреля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
В Минздраве Коми объяснили, почему в поликлинике №3 образовались очереди на вакцинацию Фото пресс-службы Минздрава Коми
Проблему быстро устранили

Ранее мы писали о том, что в сыктывкарской поликлинике №3 записавшиеся на вакцинацию от коронавируса ждали процедуры несколько часов. Минздрав Коми связался с порталом PG11.ru и объяснил, почему произошла такая заминка. 

С 27 апреля в поликлинике №3 в целях доступности вакцинации провели замену кабинетов для осмотра перед первым и вторым этапом прививания от коронавируса по этажам. Также открыли еще один кабинет для осмотра врачом для организованных коллективов.

Через два часа после начала работы кабинетов выяснилось, что по записи не явилось шесть человек у каждого из двух принимающих врачей. Из-за этого врачи поликлиники №3 начали направлять на вакцинацию пациентов без записи. У кабинетов появилось больше пациентов в течение 40 минут.

Администрация поликлиники направила дополнительно медицинскую сестру для ускорения процесса вакцинации. 

В настоящее время все осмотры перед первым этапом вакцинации против коронавирусной инфекции проводится на втором этаже по предварительной записи в следующих кабинетах:

214 кабинет: с 8.00 до 19.30

217 кабинет: с 8.00 до 19.30

215 кабинет: с 9.00 до 19.30

По необходимости организовывается отдельный кабинет для вакцинации сотрудников предприятий. В этом же холле ожидают приема пациенты в дневной стационар и к неврологу.

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