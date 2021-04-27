Туроператор рассказал, почему сыктывкарцам не получится улететь в Египет на майские праздники27 апреля 2021
Фото из архива ProГорода
Дата реализации соглашения не названа
В России объявили, что вскоре возобновят авиасообщение с Египтом. Однако сыктывкарский туроператор рассказал, почему жители Коми не смогут улететь в эту страну на майских праздниках.
- В связи со шквалом раздавшихся за последние дни звонков с радостными возгласами: «Ура, Египет открыли, давайте скорее подбирать тур!» хотим немного внести ясность в нынешнюю ситуацию. Египет пока не открыт. И на майские праздники туда точно не получится улететь! - заявил туроператор.
Специалист рассказал, что президенты России и Египта лишь заключили соглашение о возобновлении авиасообщения, но точная дата его реализации не определена.
- Если верить слухам, которые, конечно же, идут на многих форумах, открытия следует ожидать после майских праздников, - заключил туроператор.
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27 апреля 2021, 12:25
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