С 24 апреля в Сыктывкаре вводится особый противопожарный режим. Постановление уже подписала Наталья Хозяинова, передает пресс-служба мэрии.

Во время особого противопожарного режима усилится контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на всей территории муниципалитета.

В период действия противопожарного режима в Сыктывкаре ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Использование открытого огня, в том числе в переносных мангалах, разведение костров, сжигание сухой травы, мусора и горючих отходов.

Применение пиротехнических изделий и иных огневых эффектов, за исключением их использования на согласованных в установленном порядке торжественных мероприятиях, проведение пожароопасных работ.

Размещение мест торговли, связанных с приготовлением пищи с применением открытого огня, в лесопарковых зонах и на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений.

Посещение гражданами лесов и торфяников, въезда в них транспортных средств при наступлении III класса и выше пожарной опасности в лесах по условиям погоды, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных и муниципальных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, выполнением определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также с проведением международных спортивных соревнований.

В период после схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова всем организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, жителям столицы Коми, а также владельцам территорий, прилегающих к лесу, обеспечить очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и горючих материалов по полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Также сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сыктывкара продолжают проводить профилактические рейды и инструктаж горожан в жилом секторе и дачных массивах.

Напомним, ранее мы делали подборку товаров для дачников. Если собираетесь провести длинные майские выходные на огородах, присмотритесь - вдруг, что понадобится.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram