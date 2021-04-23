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Дровокол и картофелекопалка: топ 5 товаров для дачи, которые продают сыктывкарцы

Дровокол и картофелекопалка: топ 5 товаров для дачи, которые продают сыктывкарцы

23 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Дровокол и картофелекопалка: топ 5 товаров для дачи, которые продают сыктывкарцы Фото с сайта avito.ru
Присмотритесь, вдруг вам что-то потребуется для своего участка

Совсем скоро нас ждут майские праздники, которые продлятся аж 10 дней. Однако далеко не все отправятся на шашлыки. Огромное количество людей заполнит дачные автобусы и поедет проведать свои участки. Лето близко, а значит, и подготовка к дачному сезону сейчас пойдет полным ходом.

Сегодня портал PG11.ru собрал объявления о продаже техники и других товаров, которые пригодятся каждому дачнику.

Насос, 3 тысячи рублей

Весьма полезная в хозяйстве садовая техника. По словам продавца, этот поверхностный насос полностью новый и никогда не использовался. Модель - Агидель-М (370 Вт).

Дровокол, 55 тысяч рублей

Продается мощный дровокол с чугунным редуктором и двигателем лифан 6.5. Продавец отметил, что может прислать потенциальному покупателю видео, чтобы показать, как это все работает.

Картофелекопалка на мотоблок, 10 тысяч рублей

«1 сезон, транспортер вращается принудительно», - написал продавец. Видимо, это значит, что техника использовалась не так уж и долго. Довольно экзотичный вариант, который, тем не менее, может заинтересовать дачников, которые хотят максимально автоматизировать процесс.

Тележка грузовая, 5 тысяч рублей

Съемная ручка и размер платформы 1,2*60. Такая техника может выдержать вес до 300кг и наверняка пригодится во время дачного сезона. Кстати, ручка у нее съемная. Диаметр колес - 15см.

Кусторез 22 тысячи 500 рублей

Автор объявления продает сразу несколько кусторезов «Штиль 450». В наличии есть 10 штук, которые в среднем отработали 2-3 сезона. Автор отметил, что при необходимости может переслать технику. Также он пообещал бонусы в том случае, если вы покупаете сразу несколько штук.

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