Уже есть макет расположения
На набережной Сыктывкара хотят установить памятник, посвященный героям Великой отечественной войне22 апреля 2021
Фото: Виктор Конюхов/ Макет памятника
В Сыктывкаре на набережной хотят установить памятник героям Великой отечественной войны. Об этом журналисту портала PG11.ru сообщили в администрации Сыктывкара.
На экскурсии, посвященной дню самоуправления, мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова проводила детей по разным кабинетам. В одном из них стояли макеты памятников и места их расположения. На одном из таких макетов заметно, где собираются установить скульптуру.
Информацию подтвердила и пресс-служба администрации Сыктывкара. Специалист отметил, что действительно есть планы по установке подобного сооружения.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
22 апреля 2021, 18:00
Комментарии 0