В Сыктывкаре на набережной хотят установить памятник героям Великой отечественной войны. Об этом журналисту портала PG11.ru сообщили в администрации Сыктывкара.

На экскурсии, посвященной дню самоуправления, мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова проводила детей по разным кабинетам. В одном из них стояли макеты памятников и места их расположения. На одном из таких макетов заметно, где собираются установить скульптуру.

Информацию подтвердила и пресс-служба администрации Сыктывкара. Специалист отметил, что действительно есть планы по установке подобного сооружения.

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