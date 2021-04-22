21 апреля праздновался день местного самоуправления. В честь этого администрация Сыктывкара пригласила учеников лицея народной дипломатии на экскурсию, где мэр города Наталья Хозяинова показала и рассказала, как работает управление столицы Республики Коми. Журналист портала PG11.ru побывал на мероприятии.

Экскурсия стартовала в месте, где раньше располагался кинотеатр. В выставочном зале ученики ознакомились с работами местных творцов. А на месте кинозала теперь располагается зал для выступлений. Там как раз репетировала известная сыктывкарская команда «Балалайка».

После детей познакомили с кабинетами, где принимают обращения граждан. А также показали, как функционирует «зал одного окна», который сильно упрощает жизнь граждан и позволяет им решать все проблемы с одним специалистом.

После школьников провели по этажам администрации и показали, как ведут свою работу специалисты самых различных областей: от документоводов до экономистов. Детей также встретила председатель совета Сыктывкара Анна Дю. Она рассказала об особенностях работы горсовета и напомнила, чем друг от друга отличаются представительная и исполнительная власти.

Наиболее интересной частью экскурсии стало посещение единой дежурно-диспетчерской службы Сыктывкара. Как отметила Наталья Хозяинова, мало кому удается сюда попасть, а школьников они точно впускают впервые. Специалисты ЕДДС мониторят различные ситуации в городе и принимают быстрые точечные меры реагирования. К примеру, сейчас сотрудники службы активно отслеживают уровень воды, в связи с предстоящими паводками.

Отмечается, что диспетчерская служба Сыктывкара - лучшая в регионе.

Учеников лицея пригласили в зал, где проводятся совещания и даже разрешили им воспользоваться микрофонами и системами голосования. Правда, ни у кого не хватило на это решимости.

В конце экскурсии Наталья Хозяинова пригласила детей в свой кабинет. Там для учеников провели викторину, в которой показывались фотографии города с недостающими элементами. К примеру, на известной пожарной каланче не хватало окон. Ученики лицея пытались угадать, чего не хватало на изображениях. Почти со всеми задачами дети справились.

Ученикам вручили памятные подарки и напомнили, что в администрации Сыктывкара всегда требуются граммотные специалисты. Поэтому Наталья Хозяинова воодушивила детей на усердную учебу.

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