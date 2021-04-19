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«С понедельника начну»: почему россияне постоянно откладывают занятия спортом

«С понедельника начну»: почему россияне постоянно откладывают занятия спортом

19 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
«С понедельника начну»: почему россияне постоянно откладывают занятия спортом Фото: Getty Images
Только 31,5% респондентов занимаются регулярно

Лень, нет денег, далеко ехать до зала, одному скучно, нет сил - знакомо? Именно эти отговорки являются самыми частыми у россиян, которые откладывают занятия спортом. Об этом свидетельсвуют исследования Национального фитнес-сообщества (НФС), передает РИА Новости.

- Из семи ключевых причин, по которым россияне отказываются от занятий физкультурой и спортом, самая распространенная — отсутствие свободного времени (33,3%), вторая — удаленное расположение физкультурно-оздоровительных объектов и мест для занятий физической культурой (15,17%), третья – такая субъективная причина, как лень (13,2%), - отмечается в исследовании.

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Исследование проводилось среди 1100 человек случайной выборкой из разных возрастных групп и регионов. По словам президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, четвертым препятствием к занятиям физкультурой и спортом респонденты назвали состояние здоровья, пятая причина – отсутствие компании для совместных занятий спортом или физкультурой. Замыкают список: финансовые трудности и отсутствие достаточного количества физкультурно-спортивных сооружений в России.

- Не хватает свободного времени респондентам старше 35 лет из-за трудовой занятости, а состояние здоровья как причину спортивной пассивности указывают россияне старше 55 лет. Результаты наших исследований говорят о том, что для систематических занятий физической культурой и спортом сегодня необходимо увеличить количество спортивных объектов и оснащенных спортивных площадок в регионах России, так как существует неудовлетворенность достаточным количеством спортивных сооружений и площадок, - добавила Силина.

Как ранее показали исследования НФС, россияне понимают важность занятий физкультурой и спортом, при этом откладывают занятия «на потом»: только 31,5% респондентов занимаются регулярно физкультурой и спортом.

Национальное фитнес-сообщество (НФС) - официальный партнер Минспорта РФ, первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в которое входят 1750 фитнес-клубов из 77 регионов, девять профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительные компании различных специализаций и одна коллегия адвокатов.

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Спорт

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