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Красивые тела и громкая музыка: спортсмены боролись за Кубок Коми по бодибилдингу (фото)

Красивые тела и громкая музыка: спортсмены боролись за Кубок Коми по бодибилдингу (фото)

18 апреля 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 12+
Красивые тела и громкая музыка: спортсмены боролись за Кубок Коми по бодибилдингу (фото) Евгения Сычева / «Про Город Сыктывкар» / IX открытый Кубок Республики Коми по бодибилдингу
В этом году не обошлось без нововведений

В Сыктывкаре 17 апреля прошел IX открытый Кубок Республики Коми по бодибилдингу. В нем приняли участие спортсмены даже из городов за пределами региона. Корреспондент портала PG11.ru побывал на мероприятии.

За кулисами перед соревнованиями царило некоторое напряжение и сосредоточненность, все это ощущалась даже в воздухе. Кто-то наносил автозагар, кто-то отдыхал прямо на полу, кому-то делали прическу.

Стены в «гримерной» спортсменов были оклеены пленкой, даже вход был зашторен. Выглядит непривычно, но как только попадаешь внутрь, сразу становится ясно, зачем это нужно. Автозагар был там не только на спортменах, но и на полу, на пленке, которой защитили стены. Судя по всему, сохнет автозагар не так уж быстро, но что поделать — это издержки профессии.

После торжественного открытия Кубка на сцену вышли первые культуристы. Участники соревновались в разных номинациях. Новшеством этоих соревнований стала категория «Новички».

— Эта категория дала возможность проявить себя начинающим спортсменам. Думаю, она станет отличным трамплином для них, — сказал главный судья соревнований и президент региональной Федерации бодибилдинга Алексей Захаров.

Судьи оценивали фигуру, мышцы и пропорции спортсменов. Для выступлений бодибилдеров-мужчин была предусмотрена произвольная программа, которая срывала бурные овации зала. 

В номинации «Фитнес-бикини» среди дебютанток первой стала Кристина Паршакова, а самым успешным дебютом в номинации «Пляжный бодибилдинг» стал Кирилл Огородников.

В номинации «Боди-фитнес» первое место на пьедестале завоевала Надежда Куликова.

В «Классическом бодибилдинге» золото досталось Илье Наврузову.

В номинации «Фитнес-бикини Мастера (+35)» лучшей стала Екатерина Смирнова.

Среди мастеров старше 40 лет членов жюри больше всех поразил Дмитрий Оськин.

В категории «Пляжный бодибилдинг» (абсолютная категория) лучшим оказался Михаил Габов. В той же категории первой фитнес-моделью признали Наталью Михайлову.

Потом объявили перерыв на 30 минут. Зрители смогли попить кофе, поучаствовать в конкурсах: мужчинам, например, предложили «Русский жим», а девушки соревновались в упражнении «планка». Победу одержали сыктывкарцы Дмитрий и Людмила. Они получили абонемент на месяц в один из фитнес-клубов города.

Конкурсы для зрителей продолжились и после перерыва: сыктывкарцам предложили показать свой пресс на сцене. Участников оценивали как настоящих культуристов — справедливо и по четко определенным критериям. Сыктывкарец Григорий получил 1 000 рублей от спонсоров и одобрение зрителей.

Также после перерыва жители столицы Коми смогли полюбоваться на выступление мастера спорта и финалиста турнира «Арнольд Классик» Дмитрия Крылова. Он был приглашенным гостем и специально приехал на чемпионат из Санкт-Петербурга.

Дальше зрителей ждали выступления спортсменов из других номинаций.

В номинации «Фитнес-бикини» до 166 сантиметров победу одержала Екатерина Некрюкова.

В номинации «Фитнес-бикини» свыше 166 сантиметров первой стала Анастасия Коданева. Она же стала абсолютным победителем в этой номинации.

В «Бодибилдинг» 80 килограммов одержал победу Виталий Игнатов, 90 килограммов — Александр Маргаридин, свыше 90 килограммов лучшим в этой номинации стал Андрей Лисицков.

В категории «Фитнес-бикини» абсолютной категории лучшей оказалась Анастасия Коданева. 

А в абсолютной категории номинации «Бодибилдинг мужчины» одержал победу Александр Маргаридин.

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Красота Спорт

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