На презентации книги «100 советов мэру» Наталья Хозяинова рассказала о ситуации с пешеходными зонами в Кировском парке. Портал PG11.ru собрал для вас подробный материал о том, кому должны принадлежать дороги в этом историческом центре по мнению экспертов, водителей и пешеходов.

Часть парка стала проезжей

С 20 февраля улица Кирова в парке стала временно проезжей частью. Часть дороги открыли для автотранспорта в связи с напряженной ситуацией в районах улицы Советская, на которой проводили ремонтные работы с 17 февраля по 5 марта. Однако часть улицы Кирова до сих пор не вернули пешеходам.

Как сообщила Наталья Хозяинова, дороги уже совсем скоро вновь вернут пешеходам, после того, как на улицах Советская и Горького проведут все необходимые работы по БКАД ( Безопасные и качественные автомобильные дороги).

Мэр также отметила, что ей поступали предложения оставить эту улицу автомобилистам. Мы спросили у водителей и пешеходов, считают ли они это хорошей идеей:

Полина Козлова, водитель

- Лично мне дорог в той части города хватает. А вот для пешеходов действительно не хватает места. Лучше дорогу новую сделайте в Орбите, а то понастроили муравейников, а утром выехать невозможно.

Владимир Русанов, пешеход

- Дорогу по Кирова зря сделали проезжей. Стало неудобно гулять, и поток автомобилей в парке стал как на автомагистрали. Лучше бы разгрузили другие участки, нежели забивать дорогами парки и зелёные зоны.

Андрей Елин, водитель

- Я как человек, который регулярно в этом парке бегает, надеюсь, что дорогу скоро вернут пешеходам и необходимость в перекрытии дороги пропадет.



Наталья Стремедловская, пешеход

- Я категорически не согласна с тем, чтобы этот участок дороги сделали проезжим. В этом вообще нет никакого смысла, кто вообще такие идеи предлагает?

Также мы спросили мнение у наших читателей.

Большинство выступило за то, чтобы дорога осталась пешеходной. Однако большая часть опрошенный утверждает, что они бы были не против, если бы дорога стала проезжей.

Дорога от ТЦ «Звездный» до парка могла стать прогулочной

Как рассказала мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова, ранее проводились эксперементы, в который спуск до Кировского парка перекрывали на выходные и делали там прогулочную пешеходную дорогу. Однако она отметила, что жильцы прилегающих домов были категорически против. Они утверждали, что им негде станет парковать свои машины и шум будет мешать им отдыхать в выходные. Мы узнали у активиста урбанистической организации «Городские проекты» Анны Сухих о том, как создание пешеходной зоны в этом месте могло повлиять на жизнь города.

- Пешеходные улицы – тенденция развития современных городов. Дело в том, что улица служит не только для передвижения машин и пешеходов, но и является общественным пространством. Правильно спроектированные «пешеходки» – отличные места для прогулок, особенно если на первых этажах домов располагаются кофейни и магазины, так им получается более выгодно и рентабельно. Важно не просто перекрыть улицу, а сделать там хорошую активность для горожан В Сыктывкаре пешеходной улицы нет. Покровский бульвар сложно таковой назвать, потому что это транзитная зона и там нет никаких активностей, долго находиться там не хочется. Сейчас часть улицы Кирова отдана для машин из-за ремонт соседней улицы. А вот спуск Коммунистической улицы от Стефановской площади до Кировского парка идеально вписывается для создания «пешеходки», так как соединяет два больших общественных пространства между собой. На этом месте есть исторические здания с интересными фасадами. Если сделать все грамотно, то улица будет цельной, по ней будет более комфортной и приятнее передвигаться, у Сыктывкара появится на одну отличительную черту больше. Мы видим, что после реконструкции спуска в 2019 году увеличилось количество пешеходов, а из-за большого трафика увеличилось количество кофеен.

Фото: Илья Варламов. Пример того, как преобразилась улица в Москве, после того как ее сделали пешеходной.

Анна Сухих отметила, что с возражениями надо работать правильно.

- Жителям домов необходимо грамотно объяснить, какие плюсы от благоустроенной улицы они получат. Ведь такой исторический центр можно сделать визитной туристической карточкой города. Сейчас это пространство используется исключительно, как парковка. Одно из частых возражений - это шум, но все как-то забывают о бесконечных «гуляниях» на Стефановской площади. Здесь «принять удар» и поглотить часть шума могут деревья и кустарники. Можно не сразу перекрывать улицу, а начать с выходных и праздничных дней, чтобы горожане и жильцы выделили для себя достоинства и недостатки, которые потом можно исправить. Второе частое возражение состоит в том, что некуда будет парковать автомобиль. Для проблемы личных машин жителей на пешеходных улицах есть два решения: кардинальное и компромиссное. Кардинальное: машина ваша, проблема со стоянкой – тоже. Никаких препятствий в том, чтобы ставить свою машину на сотню метров, дальше привычного места. нет, необязательно своей машиной «въезжать» в дом. В конце концов, вы можете её продать или переехать в другой район. Компромиссное: жители могут заезжать на пешеходную зону по специальным пропускам всё время или в определенные часы, но двигаться медленно и не мешать пешеходам. Аналогичное решение действует и для торговых точек.

Активист заключила тем, что если сделать часть Коммунистической улицы пешеходной, то этот участок дороги станет красивее, безопаснее, экологичнее, так как будет меньше выхлопных газов под окном, и в городе появится новое крутое общественное пространство.

Мы также спросили у сыктывкарцев в нашей группе «ВКонтакте», что они думают об этой инициативе. Большинство поддержало то, чтобы сделать спуск исключительно пешеходным.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

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