По информации Российского союза туриндустрии, сейчас в Турции находится примерно 30 тысяч российских туристов. В чем проблема и что можно сделать, рассказал портал bbc.com.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, россияне, которые сейчас находятся в Турции, могут продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета из страны, так или вернуться обратно чартерными рейсами.

Однако в реальности все не так просто. Как отмечает в интервью отраслевому порталу Tourdom заместитель директора ANEX Tour Яна Муромова, на самом деле даты обратных перелетов могут сдвигаться.

Проблема в том, что туристы улетают с курортов на тех же самолетах, которые привозят других путешественников. Авиаперевозка в Турцию в ближайшее время будет сокращаться, поэтому тем, кто приобрел 10-дневные или трехнедельные туры, возможно, придется улетать досрочно, пояснил в интервью Tourdom руководитель туроператора OneTouch&Travel Рашад Мамедов.

Пока некоторые туристы строят планы на то, как улететь из Турции, другие используют последний шанс воспользоваться оплаченным туром.

- Мне туристы пишут - Игорь, давайте пораньше на 2-3 дня улетим, до 15-го, - рассказывает в одном из чатов турагентов в «Телеграме» Игорь Мехтиев, руководитель турагентства «Хау Мач Тур».

По его словам, проблему также составляет отмена регулярных рейсов

- Десятки тысяч туристов купили билеты индивидуально на «Турецкие авиалинии» с пересадкой через Стамбул. Авиакомпании вернут денежные средства или будут выделены ваучеры. Но вопрос в другом, пойдут ли навстречу отели, которые туристы покупали также индивидуально через туроператоров, через турагентства, напрямую связывался кто-то через Booking, и так далее, - рассуждает Мехтиев.

Би-би-си ожидает комментария Turkish Airlines об их планах в отношении перелетов в Россию.

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