Россиянам предложили альтернативу отдыху в Турции

Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что адекватной заменой Турции для россиян могла бы стать Болгария, пишет РИА Новости.

Ранее в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня.

- Я бы выступил с предложениями найти альтернативу Турции. Ей могла бы стать Болгария. Там климатические условия нормальные. Африканская страна не может быть в полной мере альтернативой – ни Тунис, ни Марокко… Может быть решением открытие египетского направления. Но мы об этом с 2014 года говорим. Но я за болгарское направление. Хотя Египет – это круглогодичное направление, но в летний период оно жарковато. Из европейских стран в Болгарии – мягкость климата, наличие большого номерного фонда. Я бы рекомендовал активизировать переговорный процесс с болгарской стороной для возможной переориентации туристских потоков туда, - сказал Мальцев РИА Новости.

Он добавил, что российский юг, даже если бы Турция оставалась открытой, был бы популярен у туристов из РФ.

- Там уже большая часть турпродукта распределена между операторами, а часть – уже продана конечному потребителю, - подчеркнул глава ассоциации.

Он также отметил, что пока неясна механика вывоза туристов из Турции.

- Скорее всего, мы получим разъяснение завтра или послезавтра. Непонятно, на чьи средства вывоз будет производиться – авиакомпаний, туроператоров, на государственные деньги, - сказал Мальцев.

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