Водителей «выгонят» из Кировского парка в Сыктывкаре

С 20 февраля в Сыктывкаре улица Кирова временно стала проезжей частью. Однако вскоре ее снова вернут пешеходам. Об этом порталу PG11.ru сообщила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова на презентации книги «100 советов мэру».

Напомним, что дорогу открыли для автотранспорта в связи с напряженной ситуацией в районах улицы Советская. На ней проводили ремонтные работы с 17 февраля по 5 марта.

Как сообщила Наталья Хозяинова, скоро дороги вновь вернут пешеходам, после того, как на улицах Советская и Горького проведут все необходимые работы по БКАД ( Безопасные и качественные автомобильные дороги). Однако мэр также отметила, что ей поступали предложения оставить эту улицу автомобилистам.

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