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Эксперт назвал настоящую цену электроэнергии для россиян

Эксперт назвал настоящую цену электроэнергии для россиян

10 апреля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Эксперт назвал настоящую цену электроэнергии для россиян Фото: businesspskov.ru
Устанавливаются цены ниже экономически обоснованного уровня

Текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованных, рассказал «РИА Новости» заместитель руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов.

В РФ для отдельных групп потребителей - населения и приравненных к нему потребителей, потребителей неценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), территориально изолированных энергосистем, а также отдельных частей ценовых зон ОРЭМ, в которых установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, устанавливаются цены на электроэнергию ниже экономически обоснованного уровня.

- Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию для населения в России составляет в среднем около 2-3 рубля за кВт.ч (в зависимости от использования газовой или электрической плиты). То есть, текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованного, - сказал Колобов.

При этом Москва - один из субъектов РФ, где население оплачивает электроэнергию по тарифам, которые максимально приближены к экономически обоснованным уровням.

- Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию в Москве составляет менее 1 рубля за кВт.ч для населения, проживающего в квартирах с газовой плитой, и менее 1,5 рубля за кВт.ч для населения, проживающего в квартирах с электроплитой", - отметил эксперт.

- Также есть территории, где довести уровень тарифов до экономически обоснованного не представляется возможным. Например, это изолированные и удаленные территории, где экономически обоснованный уровень тарифа для потребителей по объективным причинам может достигать 40-45 рублей за кВт.ч при фактическом тарифе в 3-5 рублей за кВт.ч, - добавил Колобов.

Прочие потребители, как правило, уже оплачивают фактические затраты на электроэнергию, а также надбавку, компенсирующую пониженные тарифы для льготных категорий потребителей и различные инвестиционные программы в электроэнергетике. Бремя компенсации пониженных тарифов для льготных категорий потребителей несут также бюджет и генерирующие компании (через различные механизмы).

Практика компенсации пониженных тарифов для населения за счет более высоких тарифов для прочих потребителей была введена в начале 1990-х годов в качестве меры социальной защиты населения. Однако проблема в том, что доля населения в электропотреблении растет, а эта поддержка не является адресной.

-Льготные тарифы распространяются как на малообеспеченные слои населения, так и население с высокими доходами. В результате льготы получают те, кто в них не нуждается. Например, население, приобретающее жилье в современных новостройках и многоэтажных домах (квартиры с электроплитами), характеризуется высокими доходами, но оплачивает электроэнергию по более низким тарифам. Другим примером могут служить владельцы дорогих электрокаров, которые оплачивают электроэнергию для их зарядки по льготным тарифам, - заключил эксперт.

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