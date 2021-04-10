В Сыктывкаре на асфальтирование двух дворов потратят 12 миллионов рублей

В Сыктывкаре к середине августа на двух дворовых территориях появится новый асфальт. Об этом сообщает «Комиинформ».

По информации портала «Госзакупок», администрация города подала заявку на благоустройство двух дворовых территорий на сумму 12,1 млн рублей. Финансирование обеспечит городской бюджет.

Подрядные организации могут подать заявки на выполнение работ до 16 апреля, а 20 апреля конкурсная комиссия определит победителя электронного конкурса, с которым будет заключен контракт.

В техническом задании указано, что на дворовых территориях дома №10 по Октябрьскому проспекту, а также домов №7, 11 и 10 по ул.Малышева работы должны начаться не позднее 15 мая и завершены 13 августа.

В благоустройство входят ремонт асфальтового покрытия и замена бортовых камней на проездах и тротуарах. Подрядная организация должна гарантировать эксплуатацию объекта без недостатков на протяжении пяти лет.

Срок гарантии назначается с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Если во время гарантийного периода обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации объектов, то администрация вправе потребовать от подрядчика устранения недостатков за свой счет, соразмерного уменьшения установленной за работу цены или устранить недостатки самостоятельно с последующим возмещением подрядчиком расходов.

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