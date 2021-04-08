Гнев природы: фоторепортаж из сыктывкарского поселка, который ждет неотвратимый катаклизм

Каждый год жители поселка Заречье сталкиваются с неминуемым паводкам, которые переворачивают их жизнь с ног на голову. Как они готовятся к катаклизму? Журналист портала PG11.ru побывал в поселке до затопления.

История поселка

Фото из энциклопедии «Город Сыктывкар»

Заречье - часть Сыктывкара в восточном направлении, которая расположилась на правом берегу реки Сысолы, напротив Кировского парка. До 1986 года считалась поселком в черте города.

В 1930 здесь построили одноэтажные дома для сплавщиков, кузницу и механические мастерские, на базе которых организовали затон (речной залив значительных размеров) сплава для ремонта самоходного и несамоходного речного флота, изготовление оборудования и запчастей. Позднее построили судо-корпусный и моторосборочный цех, жилые дома, рабочую столовую, клуб, магазин, детские сады и прочую инфраструктуру.

В 1935 году мастерские преобразовали в центральные ремонтно-механически мастерские (ЦРММ) треста «Комилес», которые предназначались для обслуживания речного транспорта.

В годы Великой отечественной войны в Заречье организовали большое подсобное хозяйство, которое снабжало овощами и молоком десткие сады и столовые. В 1944 здесь открылась школа.

В 1949 в затоне сплава находилось 142 высланнцев: среди них 81 немец, 56 власовцев и западный украинец. В 1961 году ЦРММ преобразовали в Сыктывкарский судоремонтный завод, с февраля 1969 года - в Сыктывкарский опытный судомеханический завод.

В 1961 году Заречье перестало считаться как отдельный населенный пункт и вошел в состав Сыктывкара.

Чем живет поселок сейчас

Стоит отметить, что днем поселок выглядит абсолютно заброшенным. Разрушенные, сгоревшие здания, отсутствие дорог. Если бы не лай собак и некоторые признаки жизни, например, вывешенная на сушку одежда, можно было бы подумать, что Заречье — поселок-призрак.

Очень любопытна архитектура зданий. По ним сразу видно, с каким катаклизмом жители сталкиваются чаще всего. Некоторые здания расположены на высоких сваях, у некоторых - очень высокая бетонная основа. Все строения устроены так, чтобы они как можно меньше страдали во время затопления.

По улицам, кроме центральной, ходить очень сложно - дорог практически нет. Заметна всеобщая разруха - перекошенные здания здесь в норме.

Как люди готовятся к паводкам

Как выяснилось, какого-то особого способа подготовки нет. Местные жители отмечают, что от наводнения нельзя никак спастись, да им и не нужно - все привыкли. Жители отмечают, что остается разве что поднимать мебель с нижних этажей, которые неминуемо затопит. У некоторых даже есть собственные лодки.

Кстати, особо предприимчивые жители оставляют объявления о продаже насосов по откачке воды на дверях магазинов.

Что делает администрация, чтобы помочь жителям?

29 марта с жителями Заречья обсудили вопросы подготовки к прохождению паводка. На встрече присутствовал первый заместитель руководителя администрации Сыктывкара Александр Можегов, а также представители муниципальных предприятий «Дорожное хозяйство» и «Жилкомсервис».



Фото пресс-службы администрации Сыктывкара

Жители Заречья напомнили комиссии о необходимости ремонта в подтопляемых районах наплавных мостков и приведения в порядок лестничного спуска от гостиницы «Югор» к причалу.

- Мы увидели мостки, на которые необходимо обратить особенное внимание. Их обустройство находится на контроле. Также при подготовке к паводку будет проведено грейдирование проблемных участков дорог и осмотр лестничного спуска для принятия решения о дальнейшем его ремонте, - отметил Александр Можегов.

Помимо этого, по просьбам жителей Заречья изменят график работы понтонного моста, чтобы ремонтные работы и его разведение не доставляло неудобств жителям поселка.

Кстати, мы снимали фоторепортаж из затопленного Заречья в 2020 году. Прочитать его можно здесь.

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