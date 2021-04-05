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В Сыктывкаре подвели итоги исследования «Здесь перебегают пешеходы»

В Сыктывкаре подвели итоги исследования «Здесь перебегают пешеходы»

05 апреля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Фото: «Городские проекты»
Сразу после мероприятия на переходе сбили человека

В Сыктывкаре последние недели проходило исследование «Здесь перебегают пешеходы». Организация «Городские проекты» пыталась найти «народные переходы», по которым люди перебегают дорогу в неположенных местах. Журналист портала PG11.ru побывал на мероприятии, где подвели итоги исследования.

Руководитель сыктывкарского отделения «Городские проекты» Дмитрий Махов представил публичный отчет исследования, на который пригласил депутатов города. Однако из них пришел только Виктор Вишневецкий.

На мероприятии обсуждались проблемы городской инфраструктуры, рассказывали о местах, где люди перебегают дорогу, подвергая себя опасности. Урбанисты сделали вывод - в большинстве мест необходимо построить пешеходные переходы. По их словам, это довольно легко сделать - нужна просто краска. 

- Улицы должны быть созданы для пешеходов. Зачастую маломобильным гражданам просто сложно обходить некоторые участки дорог и идти к пешеходному переходу. Поэтому нужно учитывать потребности этих людей и обезопасить эти народные тропы, - сообщил урбанист Дмитрий Махов.

Также на мероприятии развеяли миф о том, что большее количество пешеходных переходов создаст транспортный коллапс. По словам координатора проекта «Сыктывкар-автобус» Вячеслава Слюсарева, неправильная организация транспортного движения гораздо опаснее и создает больше пробок. Пешеходные переходы наооборот помогут реорганизовать движение. 

После сбора результатов исследования урбанисты планируют обратиться в администрацию Сыктывкара с требованием установить переходы там, где люди сейчас перебегают дорогу. Дмитрий Махов отметил, что, как показала практика других городов, к таким исследованиям прислушиваются и сделать что-то для того, чтобы город стал лучше вполне реально.

По совпадению, после мероприятия на пешеходном переходе в Сыктывкаре сбили молодого человека. 

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Комментарии 1

38 минут назад Горожанин
Согласно ГОСТу, расстояние между ПП не может быть МЕНЬШЕ 150 метров! Все остальное - просто человеческое "авось", лень и пренебрежение Правилами Дорожного Движения! Улица Лыткина - 860 метров (+/- 20), по итогу - 7(!) пешеходных переходов, НО люди перебегают еще, как минимум в трёх! Что ж, давайте и там тогда нарисуем этой краской еще три ПП, что нам стоит! Первомайская, между Куратова и Пушкина - 260 метров, Первомайская, между Коммунистической и Куратова - 340 метров и 2 ПП, НО бегают еще, как минимум в 3-х местах! Нарисуем? Интернациональная, от ЦУМа до Бабушкина - 300 метров, 2 ПП, перебежчики постоянно отмечаются еще в 3-х местах... Краски хватит? Вы думаете, что нарисовав еще пешеходных переходов сделаете благое дело? Нет! Как были ленивые и безалаберные пешеходы, так они и будут! При всем моем уважении к маломобильным гражданам (это не сарказм), не надо прикрываться ими! Сначала сделайте опрос, произведите более точные расчеты и экспертизы, почитайте нормативы, ГОСТы и, самое главное, Правила Дорожного Движения, где написано, что можно пешеходам, а чего им нельзя! Да, я водитель, но речь сейчас не про нас, а про пешеходов. Среди водителей есть моральные беспринципные уроды, гонщеГи мамкины, стритsrucker`ы и прочая шелупонь, но до них тоже дойдет... после первого столба.
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