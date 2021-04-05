В Сыктывкаре женщина сбила человека на пешеходном переходе

В Сыктывкаре произошло ДТП, в котором женщина сбила пешехода прямо на переходе. Об этом порталу PG11.ru сообщили в управлении ГИБДД.

4 апреля в 19.15 женщина 1983 года рождения на автомобиле HAVAL двигалась по улице Интернациональной со стороны улицы Домны Каликовой. На перекрестке она поворачивала на улицу Первомайскую и напротив дома №36 по улице Пушкина наехала на молодого человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадал молодой человек 1989 года рождения. Ему поставили диагноз «ушиб левого предплечья и кисти», парня госпитализировали.

За год водитель привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД семь раз.

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