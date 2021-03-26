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Прибытие чиновников спровоцировало ДТП с автобусом на железнодорожном вокзале

Прибытие чиновников спровоцировало ДТП с автобусом на железнодорожном вокзале

26 марта 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Скриншот из видео очевидца
Образовался транспортный коллапс на полтора часа

Сегодня на торжественном открытии железнодорожного вокзала перекрыли полосу для движения автобуса. Общественному транспорту пришлось двигаться через забитую легковушками парковку, вследствии чего случилась авария. Журналист портала PG11.ru вместе с координатором движения «Сыктывкар-автобус» Вячеславом Слюсаревым побывали на месте происшествия.

- Высокому начальству в окружении журналистов презентовали свежезаконченный ремонт, комфортную и доступную среду для людей с инвалидностью и маломобильных горожан.Тем временем, за две минуты до начала торжества сотрудники полиции и ДПС перекрывают возможность проезда к автобусной остановке, находящейся прямо перед входом вокзал, - сообщает Вячеслав Слюсарев.

- Для удобства одного человека - полтора часа транспортного коллапса! Площадь, и без того переполненная автомобилями, в утренний час-пик. «Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий», как сказал когда-то классик, - поделился координатор.

В итоге из-за сложившейся ситуации ни один автобус не смог напрямую подъехать к остановке. Водители вынуждены были пробираться на ПАЗах и «Нефазах» среди рядов парковки, высаживая пассажиров вне остановочного пункта - нарушая тем самым правила и подставляя себя под штрафы. А пассажиры, лишенные возможности понять, что происходит, стояли в ожидании автобуса.

- Те, кого высаживают прямо на парковку, вынуждены идти по грязи, в узких проходах, обтирая своей одеждой грязные весенние автомобили. Естественно, низкопольный транспорт в этот момент теряет свою эффективность, ввиду невозможности ни подъехать к посадочной платформе, ни спустить аппарель. Ни о каком комфорте и удобстве для пожилых пассажиров и речи не идёт, - заключил Вячеслав Слюсарев.

Из-за сложной дорожной ситуации не обошлось без ДТП. Автобус и красная «Дэу-Нэксия» столкнулись. Машины явных повреждений не получили, сотрудники ГИБДД пытались разрешить сложную дорожную ситуацию.

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ДТП

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Комментарии 1

32 минуты назад 1
Ладно бы царь какой нибудь приехал его все не любят, а тут мелкая сошка мне кажется если бы он прошел просто без делегации максимум пара пенсионеров его заметили бы и то прошли мимо
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