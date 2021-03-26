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Учителя из Коми, который вышел на одиночный пикет, уволили за совершение аморального поступка

Учителя из Коми, который вышел на одиночный пикет, уволили за совершение аморального поступка

26 марта 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 6+
Фото: @niki-tiki4
Управление образования отправило докладную записку

23 января учитель из Микуня Никита Тушканов вышел на одиночный пикет за свободу слова. После этого его начали травить, однако благодаря поддержке медиа ему стало проще бороться за свое место. Однако, не смотря на всю его борьбу, его все-таки уволили.

Учитель выложил свой приказ об увольнении в Instagram. В графе «Причина» указано, что с ним прекратили трудовой договор из-за совершения аморального поступка, который не совместим с продолжением работы учителя.

В своем видеообращении молодой учитель сказал, что совсем недавно он был на совещании с комиссией. По его словам, из управления образования отправили докладную записку по поводу последних записей в Instagram, из которых они сделали вывод, что учитель ведет аморальный образ жизни. Также Никита Тушканов отметил, что прикладывали даже те записи, которые публиковались до того, как он начал работу учителем.

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Комментарии 1

11 минут назад Галина
и вот каких граждан страны могут воспитать такие трусливые учителя? таких6 которые не смогут иметь своего мнения и будут как рабы?
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