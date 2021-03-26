Учителя из Коми, который вышел на одиночный пикет, уволили за совершение аморального поступка

23 января учитель из Микуня Никита Тушканов вышел на одиночный пикет за свободу слова. После этого его начали травить, однако благодаря поддержке медиа ему стало проще бороться за свое место. Однако, не смотря на всю его борьбу, его все-таки уволили.

Учитель выложил свой приказ об увольнении в Instagram. В графе «Причина» указано, что с ним прекратили трудовой договор из-за совершения аморального поступка, который не совместим с продолжением работы учителя.

В своем видеообращении молодой учитель сказал, что совсем недавно он был на совещании с комиссией. По его словам, из управления образования отправили докладную записку по поводу последних записей в Instagram, из которых они сделали вывод, что учитель ведет аморальный образ жизни. Также Никита Тушканов отметил, что прикладывали даже те записи, которые публиковались до того, как он начал работу учителем.

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