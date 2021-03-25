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«Пропадем без подсветки»: депутаты рассказали, нужна ли иллюминация за 3,7 миллиона на здании Госсовета Коми

«Пропадем без подсветки»: депутаты рассказали, нужна ли иллюминация за 3,7 миллиона на здании Госсовета Коми

25 марта 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Фото из открытых источников
Не все пришли к одному мнению

На здании Госсовета Коми появится подсветка в виде флага республики за 3,7 миллиона рублей. Портал PG11.ru узнал у депутатов, так ли им нужна эта иллюминация.

Центр обеспечения организации и проведения торгов разместил на сайте госзакупок аукцион на выполнение работ по устройству архитектурной подсветки здания Дома Советов по улице Коммунистической, 8 (сейчас это — Государственный совет Коми). Заказчиком выступает государственное бюджетное учреждени=е республики «Комфорт». Начальная цена — 3,76 млн рублей. Торги состоятся 29 марта, работу надо выполнить в течение 40 дней с даты заключения контракта.

Нужна ли подсветка?

Сергей Беликов, помощник депутата Совета Сыктывкара

- Считаю, что в той экономической ситуации и разрухе, в которой сейчас находится Сыктывкар и Республика Коми в целом — это совершенно глупая и ненужная трата бюджетных средств. Сколько у нас зданий культурного наследия в убитом состоянии находится и требуют скорейшей реставрации. Вот об этом нужно думать, а Госсовет и так прилично выглядит.

 

 

Николай Братенков, депутат Госсовета Коми

- Я думаю, что это здорово и правильно. Посудите сами: я не самый старый депутат, есть и постарше. А вдруг без подсветки я или кто другой не заметит здание Госсовета, проскочит мимо? А в Госсовете ведь немало пенсионеров. Да и члены правительства, хотя и помоложе, но практически все приезжие. Откуда им знать, где Госсовет? А подсветка поможет им найти, куда идти. Нельзя ну никак без подсветки. Ведь каждый член правительства день и ночь в мыслях о благе республики. И они могут мимо проскочить и не вызволить Коми из беды. Пропадем без подсветки. Упадем на самое дно ямы финансового кризиса.

Елена Иванова, депутат Госсовета Коми

С одной стороны, конечно, сумма немаленькая. Всегда есть повод задуматься, что эти средства можно было бы направить и на другие нужды. Но, с другой стороны, в последнее время мы много говорим и о благоустройстве нашего города. И действительно, немалое количество объектов было установлено, в том числе подсветок. Например, на Гимназии искусств. И это, правда, красиво. Иллюминация на государственных зданиях, как мне кажется, тоже может стать хорошим показательным примером преображения Сыктывкара и улучшения городской среды, тем более на центральной площади города.

 

Напомним, что урбанист Дмитрий Махов отметил, что Сыктывкару не хватает иллюминации. Однако он сомневается, нужна ли подсветка на здании Госсовета, особенно за такие деньги. Урбанист рассказал, что лучше подсветить исторические здания или некоторые улицы города, чем Стефановскую площадь. Например, так может преобразиться бывший городской родительский дом по адресу Бабушкина, 11 или улицы Советская и Орджоникидзе. 

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