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Подсветка Госсовета Коми: урбанист рассказал, нужно ли новое освещение городу

Подсветка Госсовета Коми: урбанист рассказал, нужно ли новое освещение городу

22 марта 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Фото из открытых источников
Улицы могут открыться по новому

На здании Госсовета появится подсветка в виде флага Республики Коми. На это из регионального бюджета уйдет 3,7 миллионов рублей. Глава отделения «Городские проекты» Дмитрий Махов рассказал, действительно ли Сыктывкару нужно новое освещение.

Урбанист заявил, что Сыктывкару не хватает световой иллюминации в вечернее время. Освещение подчеркивает яркие элементы улицы, которые видны днем не четко. Например, фасады зданий, барельефы, деревья или скульптуры.

- В декабре 2019 года на Коммунистической подствеитли панно на торцах домов. Улица открылась совершенно по-новому, - отметил Дмитрий Махов.

Однако глава «Городских проектов» сомневается, нужна ли подсветка на здании Госсовета, особенно за такие деньги. Урбанист рассказал, что лучше подсветить исторические здания или некоторые улицы города, чем Стефановскую площадь. Например, так может преобразиться бывший городской родительский дом по адресу Бабушкина, 11 или улицы Советская и Орджоникидзе. 

Напомним, что подсветка будет состоять из более 200 светильников. Предполагается, что сценариев будет несколько, в проекте упоминается, что на одну стандартную SD-карту может быть записано до 32 программ для управления свечением. Включение и отключение светильников будет производиться автоматически с помощью астрономического реле времени.

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