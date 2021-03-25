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Камин, джакузи и бассейн: топ 5 самых дорогих дач, которые можно купить в Сыктывкаре

Камин, джакузи и бассейн: топ 5 самых дорогих дач, которые можно купить в Сыктывкаре

25 марта 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
avito.ru
Варианты для тех, кто любить роскошь и максимальный комфорт

Дачный сезон все ближе. На прошлой неделе мы рассмотрели с вами самые бюджетные варианты дач. Однако всегда есть те, кто хочет чего-то особенного. Когда в доме есть несколько спален и кабинет, а маленький огородик соседствует с джакузи или даже бассейном. Сегодня портал PG11.ru собрал для вас подборку самых дорогих и роскошных вариантов, где вы сможете провести свое лето.

Коттедж 194,3 м² на участке 15 сот., 13 500 000 рублей

Этот вариант находится в Орбите. В 5 минутах ходьбы от пляжа, реки и небольшого леса. Дом был сдан в 2019 году. Внутри, помимо прочего, имеется мраморный камин, бильярдная, несколько санузлов и три спальни.

Также на участке имеется русская баня и детская площадка. Что касается самого дачного участка, то тут есть теплица, огород и молодой сад, где растут вишня, черешня, яблоня, облепиха, смородина, крыжовник, клубника и рябина.

Дом 215,1 м² на участке 15 сот., 13 000 000 рублей

Этот 4-этажный дом находится в Кочпоне. Внутри есть гардеробная, джакузи, финская сауна, несколько спален и другие удобства. например, бассейн. Рядом - беседка. Хозяин отмечает, что на участке есть посадки.

Дом 162,1 м² на участке 10,5 сот., 11 140 000 рублей

В этом трехэтажном доме из бруса есть огромная гостиная и три детских. Имеется джакузи и двухэтажная баня. Из дачных радостей - теплица, кусты малины, смородины, вишни, много клубники.
Кстати, в 15 мин ходьбы от дома - пляж у реки.

Дача 160 м² на участке 12 сот., 5 500 000 рублей

Этот дом в Дырносе продается из-за переезда хозяев в другой регион. Также на участке есть гостевой домик, большая баня и беседка. По всему периметру дома имеется система видеонаблюдения. 

Участок ровный, сухой и разработанный. Из посадок имеются красная и белая малина, смородина черная и красная, белая, черноплодная рябина, яблоня, вишня, слива и многое другое. Есть теплица и овощная яма. 

Дача 140 м² на участке 11 сот., 3 630 000 рублей

На участке есть двухэтажный дом, баня с парилкой, гостевой дом, сарай с дровяником, два колодца. Также имеется теплица из поликарбоната, много кустовых и плодовых деревьев, голубая елка. Земля разработана. 

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