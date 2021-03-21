Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунный посевной календарь 2021 Куда пойти учиться? Подарки на 8 Марта
Главная
Новости
Топ 5 дач от 60 тысяч рублей, которые продаются в Сыктывкаре прямо сейчас

Топ 5 дач от 60 тысяч рублей, которые продаются в Сыктывкаре прямо сейчас

21 марта 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
avito.ru
Возможно, вы найдете свой дачный участок мечты

За окном уже середина марта. А это значит, настало время серьезно задуматься над тем, что именно вы планируете делать этим летом. Кто-то мечтает о море, о поездке в теплые страны. А кого-то тянет к земле и садоводству. Чтобы были огурцы, помидоры, цветы… И все свое, натуральное.

Сегодня портал «Про Город Сыктывкар» собрал для вас самые дешевые объявления по продаже дач. 

5 соток, 60 тысяч рублей

Первая дача находится в Максаковке, в СНТ «Рассвет». Продавец уверяет, что участок раскорчеван, на нем имеется колодец, электричество, а земля готова к посадкам. С документами, уверяет автор объявления, тоже все в порядке - проведено межевание, участок в собственности.

6 соток, 65 тысяч рублей

Еще один вариант в садоводческом комплексе Эжвинский. На этот раз снт Солнечное, 18 километров от города. На участке есть небольшой летний домик площадью в 12 квадратных метров. Продавец отметил, что участок ровный, однако воды и света там нет.

В объявлении говорится о том, что дача продается из-за переезда. Так как ухаживать за участком некому, нынешние хозяева ищут новых владельцев.

10 соток, 99 тысяч рублей

Участок находился в Эжве, в СНТ Восход. Продавец уверяет, что земля частично разработана. К плюсам он относит и то, что рядом находится пожарный водоем. Из благоустройства участка - летний домик, многолетние цветы и кустарники. 

10 соток, 110 000 рублей

Участок в садоводческом комплексе Эжвинский, снт Исток. Этот вариант находится чуть дальше от города, на расстоянии в 20 километров. Однако тут есть и свои плюсы. Так, помимо летней кухни рядом имеется пруд. А на участке посажены ягодные кусты.

6 соток, 120 000 рублей

Этот вариант находится в садовом товариществе Эжвинские дачи, снт Дальний. Это самый дорогой участок в нашей сегодняшней подборке. На нем стоит небольшой летний домик, имеется колодец. Находится все в 19 километрах от города.

Продавец отмечает, что рядом живут хорошие и дружные соседи. Также нынешний владелец готов показать участок в любое удобное время. 

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ
Деньги Недвижимость

Читайте также: Поселок в Коми терроризирует стая бродячих собак

Комментарии 1

35 минут назад Да
Такое хламье и даром никому не нужно. В былые времена понахватали на халяву, а теперь мучаются с этим добром. Нынче поколение выросло, которые траву косят, шашлыки жрут да баню топят. И горбатиться с помидорчиками-огурчиками смысла нет. За ними каждодневный уход нужен. А с ценами на бензин не накатаешься туда-сюда.
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Прокуратура проверит, почему в Сыктывкаре загорелся рынок «Народный» Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Топ 5 дач от 60 тысяч рублей, которые продаются в Сыктывкаре прямо сейчас Читать
вчера
Финансовые лайфхаки: как автовладельцам Сыктывкара оформить полис ОСАГО на маркетплейсе Читать
14 марта
Тест для сыктывкарцев: 10 вопросов по геометрии, на которые ответит любой школьник Читать
Посмотреть все
16 марта Боль в суставах и спине: какая физиопроцедура подойдёт вам?

Новости России и мира

13 марта
Эксперты рассказали, как сильно подорожает бензин в 2021 году
06 марта
Автоэксперт: новые правила техосмотра могут значительно повысить его стоимость
06 марта
В России предложили ввести новую выплату на детей
01 марта
Россию назвали «горячей точкой» мирового роста цен на продукты
21 февраля
Владимир Жириновский предложил установить предельный вес чиновника в России
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru