Топ 5 дач от 60 тысяч рублей, которые продаются в Сыктывкаре прямо сейчас

За окном уже середина марта. А это значит, настало время серьезно задуматься над тем, что именно вы планируете делать этим летом. Кто-то мечтает о море, о поездке в теплые страны. А кого-то тянет к земле и садоводству. Чтобы были огурцы, помидоры, цветы… И все свое, натуральное.

Сегодня портал «Про Город Сыктывкар» собрал для вас самые дешевые объявления по продаже дач.

5 соток, 60 тысяч рублей

Первая дача находится в Максаковке, в СНТ «Рассвет». Продавец уверяет, что участок раскорчеван, на нем имеется колодец, электричество, а земля готова к посадкам. С документами, уверяет автор объявления, тоже все в порядке - проведено межевание, участок в собственности.

6 соток, 65 тысяч рублей

Еще один вариант в садоводческом комплексе Эжвинский. На этот раз снт Солнечное, 18 километров от города. На участке есть небольшой летний домик площадью в 12 квадратных метров. Продавец отметил, что участок ровный, однако воды и света там нет.

В объявлении говорится о том, что дача продается из-за переезда. Так как ухаживать за участком некому, нынешние хозяева ищут новых владельцев.

10 соток, 99 тысяч рублей

Участок находился в Эжве, в СНТ Восход. Продавец уверяет, что земля частично разработана. К плюсам он относит и то, что рядом находится пожарный водоем. Из благоустройства участка - летний домик, многолетние цветы и кустарники.

10 соток, 110 000 рублей

Участок в садоводческом комплексе Эжвинский, снт Исток. Этот вариант находится чуть дальше от города, на расстоянии в 20 километров. Однако тут есть и свои плюсы. Так, помимо летней кухни рядом имеется пруд. А на участке посажены ягодные кусты.

6 соток, 120 000 рублей

Этот вариант находится в садовом товариществе Эжвинские дачи, снт Дальний. Это самый дорогой участок в нашей сегодняшней подборке. На нем стоит небольшой летний домик, имеется колодец. Находится все в 19 километрах от города.

Продавец отмечает, что рядом живут хорошие и дружные соседи. Также нынешний владелец готов показать участок в любое удобное время.

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