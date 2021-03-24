В Сыктывкаре более 500 человек готовы протестовать за свободу Навального

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23 марта Фонд борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом) выступил с новым форматом проведения акций протеста. Теперь любой житель города может отметить себя на карте и заявить о том, что он готов выйти на митинг.

- Это будет принципиально другой митинг. Никогда еще в истории России никто не делал протест, о котором будут знать все, который не получится разогнать, - сообщил один из руководителей организации Леонид Волков.

В Сыктывкаре уже отметилось на карте более 500 человек.

- Нас на самом деле очень много - тех, кто хочет жить в свободной России и готов за это бороться. Затем и нужна эта карта: чтобы все, кто противостоит власти, почувствовали, что они не одни. А потом встретились друг с другом на улицах и площадях своих городов, - сообщает на сайте проекта.

Напомним, что в Сыктывкаре уже проходили акции протеста в поддержку Алексея Навального. Протест 23 января прошел спокойно и без больших задержаний, однако 31 января жители Сыктывкара столкнулись с сотрудниками Росгвардии.

Прокуратура подтвердила, что в ходе задержаний полиция нарушала права граждан.

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