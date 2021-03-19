Сыктывкарцы против связи: жители города протестуют из-за строительства сотовой вышки

17 марта в нашу редакцию поступило сообщение о том, что на дырносских дачах начали строительство вышек сотовой связи. Совсем недавно появилось информация о том, что жители этих дач собирают протест против этого. Портал PG11.ru узнал подробности.

Как заявляют жители, они против строительства вышки из-за опасности излучения. Они собираются на экстренные собрания и пытаются решить эту проблему.

- Вышка расположена в частном секторе, вокруг застройки частных домов. От вышки сильные радиоактивные излучения, что будет пагубно влиять на растения и людей, - сообщает местный житель.

В свою очередь компания, которая строит эти вышки пытается объяснить жителям о безопасности сотового излучения.

- Есть такой термин в научных кругах - радиофобия. С момента развития мобильной связи появляются слухи о вреде телефонов, излучении и негативном влиянии на здоровье, - сообщается в документе, приложенному к объяснению жителям Дырноса.

Также в обращении отмечается противоречие, когда жители хотят улучшения качества связи, но отказываются и препятствуют строительству вышек.

В обращении отдельно отмечается, что все вышки строят только с разрешения Роспотребнадзора.

Ведомство организует проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз с оценкой условий размещения базовых станций и инструментальными измерениями уровней электромагнитного излучения от работы базовых станций, в том числе и в квартирах заявителей, чтобы исключить факт негативного воздействия от оборудования на здоровье граждан.

В случае, если измеренные уровни электромагнитных полей радиочастотного диапазона в жилье превышают предельно допустимый уровень для населения (10,0 мкВт/см2), а также при обнаружении оборудования и функционирования базовых станций без разрешительной документации по факту выявленных нарушений санитарного законодательства Роспотребнадзор примет исчерпывающие меры административного воздействия вплоть до приостановления эксплуатации базовых станций в судебном порядке.

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