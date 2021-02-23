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Роспотребнадзор рассказал, опасны ли вышки сотовых операторов

Роспотребнадзор рассказал, опасны ли вышки сотовых операторов

23 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
itpmet.ru
На одной мачте могут быть установлены несколько антенных устройств

Роспотребнадзор фиксирует рост обращений граждан по поводу размещения вышек сотовой связи, который связан с интенсивным строительством новых базовых станций.

Гражданам необходимо знать, что чем дальше телефон и базовая станция друг от друга, тем сложнее им «коммуницировать», так как с увеличением расстояния увеличивается и затухание сигнала, плюс сказывается помеховое влияние других базовых станций и телефонов.

Чтобы телефон мог «достать» до базовой станции, ему приходится работать на максимальном излучении — так же, как и базовой станции. Телефоны автоматически изменяют мощности излучения, то есть по мере приближения телефона к базовой станции его мощность излучения тем меньше, чем выше уровень сигнала от базовой станции.

Источниками электромагнитного поля (ЭМП) являются антенны базовых станций.

Базовые станции сотовой связи (БС) являются радиоэлектронными средствами (РЭС), которые обеспечивают работу сотовых телефонов мобильной связи. Одним из элементов оборудования РЭС являются антенно-мачтовые сооружения, которые могут размещаться как на отдельно стоящих опорах, промышленных зданиях, трубах котельных, так и на крышах жилых, общественных и других зданий, как правило, наиболее высоких на данной территории. На одной мачте могут быть установлены несколько антенных устройств, каждая из которых работает только в определенном направлении. Размещая на одной мачте несколько антенных устройств, оператор БС обеспечивает устойчивую связь с владельцами сотовых телефонов, находящихся в зоне обслуживания БС.

Требования к размещению и эксплуатации РЭС устанавливаются федеральным законодательством, которое предусматривают обязательную процедуру согласования размещения РЭС с помощью оценки проектной документации.

В процессе эксплуатации БС юридические лица – владельцы базовых станций должны осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Если у вас появились опасения по поводу негативного электромагнитного излучения от БС, рекомендуется обратиться в управление Роспотребнадзора в Коми.

Для объективной оценки и исключения возможности негативного воздействия на жителей излучения от базовых станций сотовой связи гражданам следует обратиться в региональное управление Роспотребнадзора, указав в заявлении место расположения базовой станции, а также свой домашний адрес и контактный телефон для согласования даты и времени проведения замеров в квартире. Важно также обеспечить специалистам доступ в квартиру для проведения измерений.

Роспотребнадзор организует проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз с оценкой условий размещения базовых станций и инструментальными измерениями уровней электромагнитного излучения от работы базовых станций, в том числе и в квартирах заявителей, чтобы исключить факт негативного воздействия от оборудования на здоровье граждан.

В случае, если измеренные уровни электромагнитных полей радиочастотного диапазона в жилье превышают предельно допустимый уровень для населения (10,0 мкВт/см2), а также при обнаружении оборудования и функционирования базовых станций без разрешительной документации по факту выявленных нарушений санитарного законодательства Роспотребнадзор примет исчерпывающие меры административного воздействия вплоть до приостановления эксплуатации базовых станций в судебном порядке.

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