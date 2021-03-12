Термодеструкторы в Коми: глава Минприроды Коми рассказал, почему люди к ним не готовы

Новый глава Минприроды Алексей Кузнецов заявил, что жители Коми не готовы к технологии термодеструкции. Однако пока что план по строительству установок не отменяют.

Напомним, что «Региональный оператор Севера» решил избавить республику от мусорной проблемы путем перерабатывания отходов по современным российским технологиям - термодеструкцией. Первые такие установки появятся в Печоре, двух поселках Воркуты и Усть-Цильме.

При термодеструкции отходы устраняются при температуре свыше 2000 градусов Цельсия, выделяется много тепловой энергии. Из-за этого в зоне реактора не образуется вредный газ, отходы превращаются в золу. Как уверяют разработчики технологии, термодеструкция безопасна для экологии и с обычным сжиганием мусора ничего не имеет. Как заявляет учредитель «Регионального оператора Севера» Евгений Лядов, при таком способе утилизации не образуются вредные вещества.

Однако, как заявил новый глава Минприроды, жители Коми не готовы к применению подобных технологий.

- Каждый наш русский человек готов сунуть в пакет с мусором батарейку или лампочку. И это попадает в термодеструктор, а потом то, что оттуда вылетает, убивает все живое на 150 лет. Поэтому вы должны представлять, что никакой деструкции без качественной сортировки мусора быть не может, - рассказал Алексей Кузнецов.

Однако как отметил глава Минприроды, планы по строительству термодеструкторов не отменили. Он пояснил, что их установка будет рассматриваться только при 100 процентной экологической сортировке мусора.

Также возник вопрос о протестах против установки таких деструкторов в поселках, где местные жители наотрез отказываются от инициативы.

- Проблема в том, что жители поселка не знают ничего об этой технологии. Тут какой-то механизм блуда, какие-то странные протесты. Хорошо поругаться на термодеструкцию, но никто не понимает причины, почему она есть и почему она должна быть. На сегодняшний день я заявляю, что мы не готовы к ней. Научимся правильно сортировать, будем решать этот вопрос. А сейчас пока рано, - заключил глава Минприроды.

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