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Боли и подавленное настроение: к каким последствиям магнитной бури стоит готовиться сыктывкарцам

Боли и подавленное настроение: к каким последствиям магнитной бури стоит готовиться сыктывкарцам

11 марта 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Фото: МИР24
На время бедствия нужно исключить стресс

1 марта на земле разрозилась мощная магнитная буря. По прогнозам ученых следующую стоит ждать 18-19 марта. Портал PG11.ru узнал у Минздрава Коми, как бороться с ее последствиями.

В Министерстве сообщили, что к отрицательному влиянию воздействия магнитных бурь предрасположены от 50 до 70 процентов населения всего мира. Причем, реакция у конкретного человека при различных бурях может смещаться на разное время.

- У кого-то реакция возникает за один-два дня до геомагнитного возмущения, когда происходят вспышки на солнце, кто-то начинает плохо себя чувствовать в пик магнитной бури, у некоторых недомогание появляется только спустя какое-то время после нее, - сообщили специалисты Минздрава.

Резкое возмущение магнитного поля Земли ведет к дезориентации молекул организма, из-за чего самочувствие резко ухудшается: появляются головные боли, подавленное настроение, перебои в работе сердце. Особенно выраженно влияют магнитные бури на кровоток, нарушая упорядоченное движение ионов в кровяном русле, что ведет к изменению свойств крови - увеличивается ее вязкость, клетки «слипаются», кровоток замедляется.

- Отрицательное воздействие магнитных бурь на организм ученые объясняют сегодня также снижением синтеза мелатонина. Этот гормон вырабатывается эпифизом - маленькой эндокринной железой в основании мозга. Его главная роль - регуляция суточных ритмов «день - ночь». Снижение его концентрации ведет к повышению артериального давления, увеличивает риск инфарктов, онкологических, инфекционных заболеваний, повышает уровень тревоги и подавленного настроения, - сообщает специалист. 

В исследованиях российского ученого С. И. Рапопорта на больных ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией выявлено достоверное снижение мелатонина в крови во время магнитных бурь.

Возмущение магнитного поля организма воспринимается как стресс. Организму надо перестроиться, адаптироваться к изменившейся ситуации. Активируется выработка гормонов стресса: катехоламинов и клюкокортикоидов. Это ведет к возрастанию артериального давления, частоты сердечных сокращений, что увеличивает потребность миокарда в кислороде. 

Что делать метеочувствительным людям?

Метеозависимым людям, а также лицам с хроническими заболеваниями следует отслеживать приближение магнитных бурь и заранее исключить на этот период какие-либо события, действия, которые могут привести к стрессу. Лучше всего в это время быть в покое, отдыхать и сократить любые физические и эмоциональные перегрузки.

Специалисты Минздрава Коми дали несколько простых советов для борьбы с последствиями магнитной бури:

  • Контролируйте артериальное давление;
  • Посоветуйтесь с лечащим врачом по поводу доз и режима приема ваших обычных лекарственных препаратов;
  • Не перегружайте себя физически и эмоционально, в том числе не ввязывайтесь в ссоры и споры;
  • Соблюдайте режим сна и отдыха;
  • Не усердствуйте со специями и копченностями, крепким чаем и кофе, энергетиками и алкоголем.

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