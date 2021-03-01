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На земле разразилась магнитная буря

На земле разразилась магнитная буря

01 марта 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Мир24
Это обусловлено тем, что накануне на Солнце произошла слабая вспышка класса С

На Земле началась магнитная буря среднего уровня G2, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, передает РИА Новости.

Это обусловлено тем, что накануне на Солнце произошла слабая вспышка класса С. При этом, по прогнозам ученых, вероятность магнитной бури в понедельник составляла всего десять процентов.

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.

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