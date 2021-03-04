Жители Вуктыла неоднократно сообщали о том, что в их домах ужасно холодно из-за неполадок в единственной котельной города. 2 марта город посетил глава Коми. Портал PG11.ru выяснил, решилась ли проблема после визита руководителя региона.

Пресс-служба главы Коми сообщила, что после совещания по вопросам теплоснабжения города Владимир Уйба посетил социальные объекты, проверил температурный режим в помещениях.

Комиссия и Владимир Уйба, фото Ангелины Радыгиной

— Глава Республики Коми встретился с жительницей Вуктыла, которая жаловалась на холод в квартире. Сегодня батареи греют хорошо, комнатный термометр показывает 26 градусов Цельсия.

Также глава республики побывал в котельной, осмотрел котлы и теплообменники:

— Ситуация с обеспечением жителей теплом и горячей водой в Вуктыле стабилизирована, но мы продолжаем держать её на особом контроле. У нас есть полное понимание, как действовать дальше. Я поручил Правительству республики в течение ближайших двух недель подготовить предложения по изменению действующей модели теплоснабжения Вуктыла, чтобы исключить подобные инциденты впредь, — прокомментировал итоги рабочей поездки Владимир Уйба.

Жительница Вуктыла Ангелина Радыгина — именно тот человек, который забил тревогу, создал общественный резонанс и привлек внимание к проблеме отопления и горячего водоснабжения:

— Эта ситуация длится уже пять лет. Начинается зима — дома промерзают. Несмотря на перебои, котлы давали тепло. Однако из-за того, что в домах толком не выполняются капитальные работы и в целом их не готовят должным образом к отопительному сезону, вода в домах замерзает. Поэтому бывали случаи, что в одном и том же доме у кого-то жара, а кто-то замерзает.

Совсем недавно Ангелина переболела пневмонией и отсутствие тепла было для нее попросту губительным. Поэтому горожанка и начала разбираться в ситуации, общаться с руководителем города, ЖКХ, котельной. Ангелина рассказала, что после того, как Владимир Уйба посетил Вуктыл, в ее квартире стало тепло:

— Многие утверждают, что я специально позвала главу в свою квартиру, что мне заплатили или еще что... Но у меня сейчас действительно тепло, даже жарко. Давно такого не было.

Однако редкие жители Вуктыла рассказывают, что ситуация действительно стабилизировалась. В городских группах «ВКонтакте» люди продолжают негодовать из-за проблем с отоплением и горячим водоснабжением:

— Улица 60 лет Октября, дом 8. Снова батареи холодные, не долго музыка играла, — Радмила Рябцева.

— Коммунистическая, 5. Была горячая вода, всего часа 2. Теперь опять холодная идет. Видимо, акция «Горячая вода» была одноразовая, — Александра Судук.

— Коммунистическая, 2. Тоже нет горячей воды и дома холодно, — Наталья Скрипинец.

— Ситуация стабилизирована, как же. Не смешите людей! Ничего не изменилось. Ах да, дома потеплело с плюс девяти до плюс тринадцати градусов Цельсия благодаря потеплению на улице, — Сергей Козаченко.

— На Комсомольской, 21 вода ледяная. Звоню, заявки принимают, но ничего не изменилось, — Татьяна Новикова.

— Коммунистическая, 1. Вчера еще можно было помыться. И змеевик был тепленьким. Сегодня снова все холодное. Спасибо, что отопление еще есть! — Александр Коковкин.

— Таёжная, 1б тёплая, горячей уже месяц нет, — Оля Копосова.

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