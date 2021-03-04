Убогие парки и развалившаяся набережная: каких общественных пространств не хватает сыктывкарцам

В Сыктывкаре не хватает общественных пространств. Об этом нередко заявляют урбанисты и общественники. Однако чего больше всего не хватает простым жителям города? Портал PG11.ru узнал, какие бы общественные пространства хотели бы видеть сыктывкарцы в столице Коми.

Формирование комфортной городской среды

В России в очередной раз стартует проект «Формирование комфортной городской среды». За время существования проекта во всех городах России, не только крупных, но и совсем небольших, появляются новые комфортные и современные общественные пространства.

Как заявили в администрации города, в рамках реализации проекта с 26 апреля по 30 мая 2021 года в Республике Коми будет проведено голосование за общественные пространства, планируемые к благоустройству в 2022 году. В республике голосование пройдет в 7 городах (Сыктывкар, Ухта, Усинск, Инта, Воркута, Печора, Сосногорск), объекты и территории которых нуждаются в благоустройстве.

Это значит, что сами жители выберут те парки, скверы, набережные и улицы, на благоустройство которых будут направлены бюджетные средства.



Для того, чтобы дать возможность каждому жителю повлиять на будущий облик своего города в регионе будет создан волонтерский штаб. Добровольцы будут привлекать жителей к голосованию за объекты и проекты благоустройства, предоставлять жителям возможности проголосовать «на месте», информировать и отвечать на вопросы.

Однако как понять, чего действительно не хватает, с профессиональной точки зрения? Мы пообщались с урбанистом и главой отделения фонда «Городские проекты» Дмитрием Маховым, чтобы узнать, что сделает Сыктывкар лучше.

Мнение урбаниста

- Общественные пространства - важный элемент городской жизни. Они являются точкой притяжения: тут горожане проводят активности, досуг, отдыхают и общаются. Некоторые пространства могут быть визитной карточкой и показывать его идентичность. Например, парки Горького и Зарядье в Москве или пешеходная улица Большая Покровская в Нижнем Новгороде, - отметил Дмитрий Махов.

Урбанист заявил, что благодаря классным общественным пространствам можно вытянуть города из депрессивного состояния, что как никогда актуально для нашего региона.

- Пространства нужны для того, чтобы между горожанами выстраивались коммуникации и связи - это делает общество сплоченным и активным. Тогда для жителей уже дом и «свое» не будет заканчиваться на входной двери из квартиры в подъезд, - рассказал урбанист.

Чтобы пространства пользовались популярностью и любовью у горожан, они должны быть не только с удобными лавочками, которые стоят в тени и спрятаны от дождя, но и отвечать потребностям и интересам жителей. В разное время суток и года место может обладать своими активностями, особенностями и выглядеть иначе.

- Хорошее общественное пространство должно быть в каждом дворе. Чтобы посидеть на лавочке или позаниматься на турнике не надо никуда ехать. Ошибка, когда все активности делают в одном месте. У нас любят все устанавливать в Кировском парке. Это приводит к тому, что идёт нагрузка на инфраструктуру этого района и другие становятся менее привлекательными и востребованными, - рассказал урбанист.

Сыктывкарец отметил, что в городе много общественных пространств. Однако они практически все уже морально устарели, либо сделаны неправильно и не отвечают на запросы сыктывкарцев:

Городу не хватает игровых площадок для подростков. Детских площадок относительно много, но они не рассчитаны на старшеклассников, как и с точки зрения интереса, так и с точки зрения эксплуатации.

Не хватает спортивных площадок. Уверен - площадки для игры в теннис, бейсбол, пляжный волейбол, горнолыжные спуски или места для занятия йогой пользовались бы спросом.

Нет пешеходных улиц. Такой улицей могла бы стать Коммунистическая от ЦУМа до парка.

Нужны места для выгула домашних животных.

Есть потребность в уличном искусстве, поэтому нужны творческие площадки, где жители могут смотреть фильмы, танцевать или ставить спектакли.

Также Дмитрий Махов предложил свои идеи общественных пространств, которые помогут сделать город намного лучше:

Из парковки возле «свечки» сделать зеленую зону или уличные кафе.

Из парковки между ТЦ «Аврора», «Парма» и «Калевала» - спортивную площадку или зеленую зону с летними кафе, а зимой горку и каток.

Спуск возле ЖК «Луч» оборудовать для спуска на лыжах и сноуборде.

Пустырь в Лесозаводе на улицах Школьной и Серова превратить в парк.

Из запущенных пространств: продолжение ул. Красных Партизан от Интернациональной в сторону улицы Ленина, Чкалова от улицы Карла Маркса в сторону Октябрьского проспекта; улицы Оплеснина от улицы Старовского до улицы Маегова.

Место, где раньше в Орбите стояла ёлка. Там должен быть хороший парк.

- Важно понимать, что если в городе не будет привлекательных общественных пространств, то люди будут сидеть дома, и экономика не будет развиваться. Если не принято передвигаться пешком, вся нагрузка ложится на автомобили, что приводит к пробкам и проблемам с экологией. Жители не будут принимать участие в жизни города. Когда горожане не принимают участие в жизни города, он приходит в упадок и застой, - заключил урбанист.

Мнение сыктывкарцев

В нашей группе «ВКонтакте» мы провели опрос, в котором спросили, каких общественных пространств не хватает жителям города.

Большинство отметило, что больше всего городу не хватает парков на месте пустырей. Также актуальны стали игровые площадки для подростков, зеленые зоны и площадки для выгула животных.

Также мы попросили сыктывкарцев рассказать, чего им не хватает больше всего:

Сергей Филипович

- Сыктывкару жизненно необходимы новые общественные пространства. У нас очень много пустырей, которые очень легко можно облагородить. Но не следует забывать, что если что-то делать, то нужно правильно. К примеру дизайн Мичуринского парка - убожество. Перед тем, как лепить что-то подобное, нужно задать жителям простой вопрос «вам нравится»? Тогда всем станет жить интереснее и приятнее.

Сава Комочкин

- Лично я бы хотел чтобы наконец достроили набережную и нормально сделали Мичуринский парк. А то сейчас они оба просто ужасны. Я бы с удовольствием проводил там время.

Владимир Толченников

Самое мое большое желание - качественная, современная набережная. И, желательно, прилегающая территория. Набережная в текущем виде - это позор Сыктывкара. Город совершенно не развивается в этом направлении. Стоят ТЦ и «человейники», а хорошего общественного пространства нет Для прогулок люди выбирают Кировский и Мичуринский парк, но чаще всего - это Коммунистическая.



Но, прежде чем заниматься общественными пространствами, стоит начать с элементарного благоустройства города. Я чаще всего передвигаюсь пешком или на велосипеде. Город абсолютно не предназначен для пешехода. Тротуары разбиты, постоянные, не нужные перепады на ровном месте. И такие места в центре города, не обязательно их специально искать.

Сергей и Сава отметили, что обновленный Мичуринский парк довольно плохо благоустроен. Даже бывший глава Коми Сергей Гапликов назвал его «убожеством».

Как участвовать в жизни города?

В Сыктывкаре на рейтинговое голосование вынесут 12 общественных пространств. Жители столицы Коми решат, какие из представленных территорий следует благоустроить в 2022 году в приоритетном порядке в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Голосование продлится с 26 апреля по 30 мая и впервые будет проходить на всероссийской интернет-платформе по адресу 11.gorodsreda.ru. Кроме этого, в людных местах города организуют работу волонтёров, которые будут привлекать жителей города к голосованию: отдать своё предпочтение той или иной территории можно будет на месте с помощью планшета.

На голосование выносятся 12 территорий, ранее рекомендованных к благоустройству самими жителями и утверждённых к голосованию муниципальной общественной комиссией по реализации проекта ФКГС:

Площади и скверы:

– Соборная площадь перед Свято-Стефановским кафедральным собором;

– Сквер в районе дома по ул.Коммунистическая, 72;

– Сквер в районе дома по ул.Димитрова, 48;

Пешеходные зоны:

– по ул.Коммунистической (четная сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова;

– по ул.Коммунистической (нечетная сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова;

– по ул.Димитрова (нечетная сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова;

– по ул.Димитрова (четная сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова.

В Эжвинском районе (пешеходные зоны):

– по ул.Славы (от дома 4 до заезда на Школьный переулок);

– по ул.Комарова (четная, нечетная сторона);

– по ул.Мира (от ТЦ «Марка»);

– в районе дома № 42 по пр. Бумажников.

В пгт.Краснозатонский:

– тротуар по ул.Ломоносова.

Также в Сыктывкаре недавно заработал проект от известных блогеров Ильи Варламова и Максима Каца «Городские проекты». Как рассказывают организаторы, их главная цель - сделать Сыктывкар городом, в котором хочется остаться жить. Вступив в организацию вы также сможете принять участие в формировании общественных пространств.

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