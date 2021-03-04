Убогие парки и развалившаяся набережная: каких общественных пространств не хватает сыктывкарцам

Убогие парки и развалившаяся набережная: каких общественных пространств не хватает сыктывкарцам04 марта 2021
@anastasia.amineva
Как любой сможет решить судьбу города?
В Сыктывкаре не хватает общественных пространств. Об этом нередко заявляют урбанисты и общественники. Однако чего больше всего не хватает простым жителям города? Портал PG11.ru узнал, какие бы общественные пространства хотели бы видеть сыктывкарцы в столице Коми.
Формирование комфортной городской среды
В России в очередной раз стартует проект «Формирование комфортной городской среды». За время существования проекта во всех городах России, не только крупных, но и совсем небольших, появляются новые комфортные и современные общественные пространства.
Как заявили в администрации города, в рамках реализации проекта с 26 апреля по 30 мая 2021 года в Республике Коми будет проведено голосование за общественные пространства, планируемые к благоустройству в 2022 году. В республике голосование пройдет в 7 городах (Сыктывкар, Ухта, Усинск, Инта, Воркута, Печора, Сосногорск), объекты и территории которых нуждаются в благоустройстве.
Это значит, что сами жители выберут те парки, скверы, набережные и улицы, на благоустройство которых будут направлены бюджетные средства.
Для того, чтобы дать возможность каждому жителю повлиять на будущий облик своего города в регионе будет создан волонтерский штаб. Добровольцы будут привлекать жителей к голосованию за объекты и проекты благоустройства, предоставлять жителям возможности проголосовать «на месте», информировать и отвечать на вопросы.
Однако как понять, чего действительно не хватает, с профессиональной точки зрения? Мы пообщались с урбанистом и главой отделения фонда «Городские проекты» Дмитрием Маховым, чтобы узнать, что сделает Сыктывкар лучше.
Мнение урбаниста
- Общественные пространства - важный элемент городской жизни. Они являются точкой притяжения: тут горожане проводят активности, досуг, отдыхают и общаются. Некоторые пространства могут быть визитной карточкой и показывать его идентичность. Например, парки Горького и Зарядье в Москве или пешеходная улица Большая Покровская в Нижнем Новгороде, - отметил Дмитрий Махов.
Урбанист заявил, что благодаря классным общественным пространствам можно вытянуть города из депрессивного состояния, что как никогда актуально для нашего региона.
- Пространства нужны для того, чтобы между горожанами выстраивались коммуникации и связи - это делает общество сплоченным и активным. Тогда для жителей уже дом и «свое» не будет заканчиваться на входной двери из квартиры в подъезд, - рассказал урбанист.
Чтобы пространства пользовались популярностью и любовью у горожан, они должны быть не только с удобными лавочками, которые стоят в тени и спрятаны от дождя, но и отвечать потребностям и интересам жителей. В разное время суток и года место может обладать своими активностями, особенностями и выглядеть иначе.
- Хорошее общественное пространство должно быть в каждом дворе. Чтобы посидеть на лавочке или позаниматься на турнике не надо никуда ехать. Ошибка, когда все активности делают в одном месте. У нас любят все устанавливать в Кировском парке. Это приводит к тому, что идёт нагрузка на инфраструктуру этого района и другие становятся менее привлекательными и востребованными, - рассказал урбанист.
Сыктывкарец отметил, что в городе много общественных пространств. Однако они практически все уже морально устарели, либо сделаны неправильно и не отвечают на запросы сыктывкарцев:
- Городу не хватает игровых площадок для подростков. Детских площадок относительно много, но они не рассчитаны на старшеклассников, как и с точки зрения интереса, так и с точки зрения эксплуатации.
- Не хватает спортивных площадок. Уверен - площадки для игры в теннис, бейсбол, пляжный волейбол, горнолыжные спуски или места для занятия йогой пользовались бы спросом.
- Нет пешеходных улиц. Такой улицей могла бы стать Коммунистическая от ЦУМа до парка.
- Нужны места для выгула домашних животных.
- Есть потребность в уличном искусстве, поэтому нужны творческие площадки, где жители могут смотреть фильмы, танцевать или ставить спектакли.
Также Дмитрий Махов предложил свои идеи общественных пространств, которые помогут сделать город намного лучше:
- Из парковки возле «свечки» сделать зеленую зону или уличные кафе.
- Из парковки между ТЦ «Аврора», «Парма» и «Калевала» - спортивную площадку или зеленую зону с летними кафе, а зимой горку и каток.
- Спуск возле ЖК «Луч» оборудовать для спуска на лыжах и сноуборде.
- Пустырь в Лесозаводе на улицах Школьной и Серова превратить в парк.
- Из запущенных пространств: продолжение ул. Красных Партизан от Интернациональной в сторону улицы Ленина, Чкалова от улицы Карла Маркса в сторону Октябрьского проспекта; улицы Оплеснина от улицы Старовского до улицы Маегова.
- Место, где раньше в Орбите стояла ёлка. Там должен быть хороший парк.
- Важно понимать, что если в городе не будет привлекательных общественных пространств, то люди будут сидеть дома, и экономика не будет развиваться. Если не принято передвигаться пешком, вся нагрузка ложится на автомобили, что приводит к пробкам и проблемам с экологией. Жители не будут принимать участие в жизни города. Когда горожане не принимают участие в жизни города, он приходит в упадок и застой, - заключил урбанист.
Мнение сыктывкарцев
В нашей группе «ВКонтакте» мы провели опрос, в котором спросили, каких общественных пространств не хватает жителям города.
Большинство отметило, что больше всего городу не хватает парков на месте пустырей. Также актуальны стали игровые площадки для подростков, зеленые зоны и площадки для выгула животных.
Также мы попросили сыктывкарцев рассказать, чего им не хватает больше всего:
Сергей Филипович
- Сыктывкару жизненно необходимы новые общественные пространства. У нас очень много пустырей, которые очень легко можно облагородить. Но не следует забывать, что если что-то делать, то нужно правильно. К примеру дизайн Мичуринского парка - убожество. Перед тем, как лепить что-то подобное, нужно задать жителям простой вопрос «вам нравится»? Тогда всем станет жить интереснее и приятнее.
Сава Комочкин
- Лично я бы хотел чтобы наконец достроили набережную и нормально сделали Мичуринский парк. А то сейчас они оба просто ужасны. Я бы с удовольствием проводил там время.
Владимир Толченников
Самое мое большое желание - качественная, современная набережная. И, желательно, прилегающая территория. Набережная в текущем виде - это позор Сыктывкара. Город совершенно не развивается в этом направлении. Стоят ТЦ и «человейники», а хорошего общественного пространства нет Для прогулок люди выбирают Кировский и Мичуринский парк, но чаще всего - это Коммунистическая.
Но, прежде чем заниматься общественными пространствами, стоит начать с элементарного благоустройства города. Я чаще всего передвигаюсь пешком или на велосипеде. Город абсолютно не предназначен для пешехода. Тротуары разбиты, постоянные, не нужные перепады на ровном месте. И такие места в центре города, не обязательно их специально искать.
Сергей и Сава отметили, что обновленный Мичуринский парк довольно плохо благоустроен. Даже бывший глава Коми Сергей Гапликов назвал его «убожеством».
Как участвовать в жизни города?
В Сыктывкаре на рейтинговое голосование вынесут 12 общественных пространств. Жители столицы Коми решат, какие из представленных территорий следует благоустроить в 2022 году в приоритетном порядке в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Голосование продлится с 26 апреля по 30 мая и впервые будет проходить на всероссийской интернет-платформе по адресу 11.gorodsreda.ru. Кроме этого, в людных местах города организуют работу волонтёров, которые будут привлекать жителей города к голосованию: отдать своё предпочтение той или иной территории можно будет на месте с помощью планшета.
На голосование выносятся 12 территорий, ранее рекомендованных к благоустройству самими жителями и утверждённых к голосованию муниципальной общественной комиссией по реализации проекта ФКГС:
Площади и скверы:
– Соборная площадь перед Свято-Стефановским кафедральным собором;
– Сквер в районе дома по ул.Коммунистическая, 72;
– Сквер в районе дома по ул.Димитрова, 48;
Пешеходные зоны:
– по ул.Коммунистической (четная сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова;
– по ул.Коммунистической (нечетная сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова;
– по ул.Димитрова (нечетная сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова;
– по ул.Димитрова (четная сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова.
В Эжвинском районе (пешеходные зоны):
– по ул.Славы (от дома 4 до заезда на Школьный переулок);
– по ул.Комарова (четная, нечетная сторона);
– по ул.Мира (от ТЦ «Марка»);
– в районе дома № 42 по пр. Бумажников.
В пгт.Краснозатонский:
– тротуар по ул.Ломоносова.
Также в Сыктывкаре недавно заработал проект от известных блогеров Ильи Варламова и Максима Каца «Городские проекты». Как рассказывают организаторы, их главная цель - сделать Сыктывкар городом, в котором хочется остаться жить. Вступив в организацию вы также сможете принять участие в формировании общественных пространств.
Комментарии 0