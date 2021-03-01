В Сыктывкарском АТП №1 рассказали, почему отказались от автобусов №№1 и 15

Стало известно, почему АТП №1 отказалось от маршрутов №1 и №15. Об этом порталу PG11.ru рассказали в пресс-службе «Комиавтотранса».

Пресс-служба заявила, что обслуживание маршрута №1 и №15 не покрывает расходы предприятия.

- Администрация Сыктывкара объявила аукцион на обслуживание. Изначально в техническом задании (именно оно определяет количество ТС на линии и требования к ним) было указано, что на этих линиях должны курсировать автобусы большого класса вместимости, как и прежде, - отметил специалист пресс-службы.

По словам специалиста, мэрия изменила техническое задание и указала требование - на этих маршрутах должны курсировать автобусы малого и среднего класса вместимости, при этом оставив прежнюю сумму. После этого администрация заключила прямой краткосрочный контракт с «Товариществом частных перевозчиков» сроком на два месяца.



Напомним, что в Сыктывкаре цены на проезд на маршрутах №15 и №1 подешевели на 5 рублей. Представитель товарищества Татьяна Королева, стоимость проезда регулируется общегородским тарифом и составляет 23 рубля. Такая цена будет следующие два месяца.

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