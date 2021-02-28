Железные сапоги из Сыктывкара оказались в энциклопедии самых необычных скульптур России

Сервис поездок и путешествий Туту.ру составил энциклопедию самых необычных скульптур России. В неё вошли объекты изо всех 85 регионов страны, принявшие участие во всероссийском конкурсе «скульпТУТУра», который прошел с октября 2020 по январь 2021 года.

Победителем конкурса стал памятник тувинской письменности в музее-заповеднике «Белдир-Кежии» в Республике Тыва, но все 100 участников получили своё место в энциклопедии и на интерактивной карте самых необычных памятников России. Памятники можно отсортировать по названию региона или по числу голосов, которые получил объект, найти координаты и спланировать путешествие.

Республика Коми представлена в энциклопедии Памятником сапогам первопроходцев.

Кроме того, для каждой из ста скульптур команда Туту.ру подготовила объёмные модели, можно повертеть все объекты, рассмотреть их с разных сторон, а также узнать интересные факты — кто создатель скульптуры, из чего она выполнена, какого она размера, какие легенды с ней связаны.

Всероссийский конкурс самых необычных скульптур России, который провел сервис Туту.ру, завершился в январе 2021 года. За два с половиной месяца свои голоса за претендентов отдали более 320 тысяч человек.

Памятник сапогам был установлен в Эжвинском районе Сыктывкара в рамках проекта «Городские легенды» в 2014 году. Памятник сапогам в итоге стал народным. Эжвинские сапоги «примеряют» жители гости района, площадка стала одним из самых популярных мест для фотографирования.

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