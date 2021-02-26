Мэрия Усинска снесет незаконную собачью будку

Мэрия Усинска снесет незаконную собачью будку26 февраля 2021
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Фото группы Управления ЖКХ АМО ГО «Усинск»
Собственность на участок оказалась не разграничена
Мэрия Усинска снесет собачью будку по ул. Парковая, 5а. Об этом управление ЖКХ администрации Усинска сообщило в соцсети.
Как сказано в паблике управления, конура, установленная за многоквартирным жилым домом №28 по ул. Молодежная, расположена на земельном участке, собственность на который не разграничена. В связи с этим принято решение о сносе будки и освобождению самовольно занятого земельного участка в срок до 20 мая 2021 года.
По всем возникающим вопросам по сносу будки (конуры) можно обратиться в УЖКХ АМО ГО «Усинск» по адресу: Республика Коми, г. Усинск, ул. Парковая, 5а, или по тел. 48-143.
Кстати о домах для животных - одним из них является знаменитый Эрмитаж, где обитают десятки котов. А недавно некий меценат завещал усатым целых 3000 евро. Подробнее об этом по ссылке.
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26 февраля 2021, 11:35
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