Меценат завещал котам из Эрмитажа 3000 евро

Эрмитажные коты к концу весны получат около 3 тысяч евро, которые завещал в их пользу меценат из Франции, сообщила пресс-секретарь котов Государственного Эрмитажа Мария Халтунен, передает РИА Новости.

Ранее в декабре директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказывал о французском меценате, который упомянул эрмитажных котов в своем завещании, оставив в их пользу «небольшую сумму». По его словам, эти средства, вероятнее всего, будут израсходованы на ремонт музейных подвалов, где обитают животные.

- Сейчас завершается этап получения наследства… Я думаю, что к концу весны уже точно деньги будут получены, - сказала Халтунен журналистам.

Она уточнила, что для вступления эрмитажных котов в права наследства необходимо уплатить соответствующие налоги французской стороне, а также оплатить нотариальные услуги. «Сумма (упомянутая в завещании в адрес эрмитажных котов – Прим. ред.) – это около 3 тысяч евро», - добавила Халтунен.

По ее словам, окончательное решение об использовании этих средств пока не принято, но Эрмитаж по-прежнему склоняется к тому, чтобы потратить их на ремонт обиталища котов, которых сейчас около 50.

- Мы даже сможем повесить там табличку (с информацией о меценате из Франции – Прим. ред.), что необходимо, и это будет очень по-европейски, - заключила пресс-секретарь эрмитажных котов.

Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала «Указ о высылке ко двору котов». Екатерина Великая - основательница Эрмитажа - придала кошкам статус охранников картинных галерей.

Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды - в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими «сотрудниками». В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50-60 котов и кошек.

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