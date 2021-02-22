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У Ксении Собчак вышло видео об учителе из Микуня, который устроил одиночный пикет в поддержку Навального

У Ксении Собчак вышло видео об учителе из Микуня, который устроил одиночный пикет в поддержку Навального

22 февраля 2021 Возрастное ограничение: 12+
Скриншот из видео / youtube.com / «ПРОТЕСТЫ: что дальше?»
Мужчина дал журналистке интервью

22 февраля на официальном канале Ксении Собчак вышло видео под названием «ПРОТЕСТЫ: что дальше?». В видео принял участие основатель «Додо пицца» Федор Овчинников и молодой учитель из Микуня Никита Тушканов, который вышел на одиночный пикет 23 января.

В видео Федор Овчинников, основатель «Додо пиццы» родом из Сыктывкара, рассказал о том, почему для него было так важно открыто выразить свое мнение в соцсетях. А житель Микуня поделился мыслями о том, как он видит современное образование и что было после того, как он единственный из всего города вышел на пикет.

На момент публикации видео набрало 247 926 просмотров.

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