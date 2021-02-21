Капитальный ремонт внутридомовой системы отопления в доме №43 по улице Морозова планируется в этом году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.

Накануне на проблемном адресе побывал первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми Андрей Якимов и вице-мэр Сыктывкара Александр Можегов.

Директор управляющей компании ООО «УК ЖУК» Олег Киваев проинформировал, что на сегодня по указанному адресу стоит острая необходимость замены сетей теплоснабжения, которые расположены в подвальном помещении.

Накануне управляющей компанией была произведена замена труб на самых аварийных участках системы, чтобы по временной схеме поддержать работоспособность инфраструктуры. Однако работы в полной мере не закончены и на настоящий момент имеются протечки на отдельном участке, из-за которых происходит парение из подвала.

Учитывая сложившуюся ситуацию и ветхое состояние сетей, руководство муниципалитета обратилось в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми с просьбой рассмотреть варианты их ремонта.

По указанию министра Игоря Кузьмичева, региональный Минстрой оперативно проработал вариант ремонта тепловых сетей данного дома в рамках программы капитального ремонта. Сам ремонт планируется осуществить в течение 2021 года, чтобы подготовить дом к отопительному сезону 2021-2022 годов.

Напомним, на прошлой и текущей неделе по ул.Морозова, 43 было несколько аварийных ситуаций, связанных с теплом. В том числе – порыв сетей теплоснабжения в подвале и разморозка радиаторов отопления в жилых помещениях из-за халатного отношения жильцов, которые оставили открытыми окна на несколько дней. В настоящий момент весь жилфонд по указанному адресу находится под отоплением.

Текущее состояние сетей в доме под постоянным наблюдением управляющей компании, оперативно организуются работы по устранению возникающих инцидентов.

В октябре 2020 года на роль управляющей компании назначили ООО «ЖУК». По словам директора организации Олега Киваева, жильцам дома за 4 месяца была начислена плата за жилое помещение в размере 570 тыс. рублей, они оплатили лишь 170 тыс.рублей, т.е. 30%. ООО «ЖУК» приняло дом в начале отопительного периода, поэтому информацией о подготовленности к сезону не располагало. С наступлением холодов внутридомовая система отопления не выдержала пика нагрузок, в результате чего произошло несколько перебоев в работе систем отопления. В том числе – порыв сетей теплоснабжения в подвале и разморозка радиаторов отопления в жилых помещениях из-за халатного отношения жильцов, которые оставили открытыми окна на несколько дней.

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