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Минстрой Коми заявил, что ситуация с замерзшим домом в Сыктывкаре находится на особом контроле

Минстрой Коми заявил, что ситуация с замерзшим домом в Сыктывкаре находится на особом контроле

21 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото пресс-службы мэрии Сыктывкара / Дом на Морозова, 43 после аварии
Как только наладится погода, в здание проведут обследование

В Минстрое Коми прошло совещание по поводу скандально известного дома №43 по Морозова. Напомним, сперва там не было отопления, а затем прорвало трубы. Жильцы рассказывают, что у них кипятком затопило квартиры. Чиновники от министерства, мэрии и представитель управляющей компании обсудили, как это вышло и что делать дальше, сообщает пресс-служба минстроя. 

Выяснилось, что в октябре 2020 года на роль управляющей компании назначили ООО «ЖУК». По словам директора организации Олега Киваева, жильцам дома за 4 месяца была начислена плата за жилое помещение в размере 570 тыс. рублей, они оплатили лишь 170 тыс.рублей, т.е. 30%.

ООО «ЖУК» приняло дом в начале отопительного периода, поэтому информацией о подготовленности к сезону не располагало. С наступлением холодов внутридомовая система отопления не выдержала пика нагрузок, в результате чего произошло несколько перебоев в работе систем отопления. В том числе – порыв сетей теплоснабжения в подвале и разморозка радиаторов отопления в жилых помещениях из-за халатного отношения жильцов, которые оставили открытыми окна на несколько дней. Управляющая компания произвела замену части труб на самых аварийных участках системы, чтобы по временной схеме поддержать работоспособность инфраструктуры. Однако работы в полной мере незакончены и на настоящий момент имеются протечки на отдельном участке. Из-за этого происходит парение из подвала. Для определения мест повреждений и объема работ по восстановлению системы отопления необходимо провести осмотр подвального помещения дома, но при существующих погодных условиях это сделать невозможно по двум причинам — сильного парения и необходимости временного отключения подачи тепла.

По итогам совещания Игорем Кузьмичевым было принято решение провести комиссионное обследования подвального помещения дома после наступления благоприятных погодных условий.

Также с целью сокращения сроков на выявление и устранение повреждений — подготовить общий регламент по обеспечению доступа в жилые помещения с привлечением сотрудников МВД для устранения аварийных ситуаций.

Ситуация с домом №43 по улице Морозова остается на особом контроле министерства.

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