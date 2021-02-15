В одном из многоквартирных домов Сыктывкара три дня не было отопления, а потом его помещения залило кипятком. Об этом порталу PG11.ru сообщили жильцы пострадавшего здания.

Ирина Долинская рассказала, что живет на третьем этаже в доме №43 на улице Морозова. С ее слов, отопление в доме отключили три дня назад. А после того, как тепло дали, в ее комнате прорвало трубу и кипяток затопил не только ее жилище, но и помещения ниже этажом.

— Теперь испорчена вся техника и мебель, из-за моей комнаты пострадала комната снизу и детский садик.

Девушка рассказала, что помимо ее комнаты трубы лопнули на втором этаже, в общей комнате. В управляющей компании Ирине сказали, что все то время, что отопления не было, она должна была отогревать батареи своими силами:

— 14 февраля пришел сантехник, перекрыл воду и ушел. Спустя три часа пришли какие-то другие рабочие. А сегодня, 15 февраля, пришли снова сотрудники управляющей компании и обычным феном греют батарею. Это вот так я должна была их отогревать три дня с маленькими детьми на руках.

Ирина рассказала, что в управляющей компании отказываются признавать свою вину и возмещать ущерб, а также не планируют менять батареи, которые уже практически не обогревают здание:

— В доме холодно, как на улице, — жалуется горожанка.

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