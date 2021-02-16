В одном из многоквартирных домов Сыктывкара три дня не было отопления, а потом его помещения залило кипятком. Жительница дома, которая обращалась в PG11.ru с жалобой на это, рассказала, что управляющая компания не признает свою вину и отказывается возмещать ущерб.

Ирина Долинская живет на третьем этаже в доме №43 на улице Морозова. Девушка рассказала, что помимо ее комнаты трубы лопнули на втором этаже, в общей комнате. Также выяснилось, что лопнули трубы этажами выше.

Девушка обратилась к инженерам управления ЖКХ, но они сказали, что ущерба нет и попросили подойти за пустым протоколом. Также Ирина обратилась в жилищную инспекцию. С актом сотрудников ЖКХ об отсутствии ущерба девушка планирует обращаться в прокуратуру.

Портал PG11.ru обратился к директору управляющей компании злополучного общежития ООО «УК ЖУК» Олегу Киваеву. Мужчина сообщил, что дом под управление он получил 1 октября 2020 года:

— Не знаю, как общежитие готовили к зиме. Каждую неделю что-то приходится менять в подвале.

Олег рассказал, что 12 февраля рабочие заменяли 15 метров трубопровода, в 16-17 часов отопление включили обратно. А авария произошла в воскресенье вечером:

— Мы сразу перекрыли стояк, разумеется. Выяснилось, что с пятницы по воскресенье хозяев не было дома и были настежь открыты окна. Поэтому труба и лопнула. Это не подъезд, это жилая комната. Как на третьем этаже в комнате могла так сильно промерзнуть труба? Соседи подтверждают, что окна были открыты.

На момент разговора директору управляющей компании, как он сообщил, не поступало обращений от жильцов дома. Также Олег рассказал, что 16 февраля в этом доме произошла еще одна утечка на пятом этаже.

— Тоже батарея замерзла, хозяев не нашли, пришлось вскрывать комнату. Она нежилая, там по одному стеклу стоит в окнах, понятно, почему замерзла.

Директор управляющей компании также рассказал, что несмотря на заявления Ирины на одном из телевизионных каналов о том, что у нее нет задолженностей, с 1 октября 2020 года от нее не поступило ни одного платежа.

Однако это заявление девушка отрицает, как и информацию о том, что все выходные окна в ее квартире были открыты:

— Разумеется, когда в пятницу отключили отопление, мы уехали к родителям. Но зачем мне открывать окна? Отопление выключили, а я еще больше холода впущу, ага. Окно открыл мой муж, когда открыл двери сантехнику. Если бы окно было открыто, весь пар бы выходил бы на улицу. Вид комнаты был бы такой же, как сейчас на балконах этого общежития.

Также Ирина рассказала, что платила всегда исправно:

— Квитанции об уплате лежали дома, на холодильке, они все вымочились. Но в последний раз я оплачивала квитанцию через госуслуги.





Ирина рассказала, что обращалась в управляющую компанию:

— Когда я туда звонила, меня трехэтажным матом покрыли. А сегодня туда ходил отец. Батарея так и стоит снятая, заглушки нет, отопления в моей комнате тоже нет. Просто перекрыли трубу и все. Далее я все должна делать за свой счет. Пришлось пока снять квартиру.

В пресс-службе мэрии Сыктывкара по запросу PG11.ru рассказали следующее:

— Ранним утром 16 февраля при участии сотрудников правоохранительных органов была вскрыта одна из квартир, где и была обнаружена утечка. В настоящее время ведутся ремонтные работы в квартире, после чего запланирован запуск тепла в дом.

Также в администрации города сообщали, что сейчас рассматриваются варианты решения вопроса по ремонту внутридомовых теплосетей по улице Морозова, 43, чтобы избежать новых аварий.

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Как вы поступили бы на месте Ирины? Расскажите в комментариях!