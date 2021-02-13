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Ученые назвали самый обычный напиток, который защищает от рака

Ученые назвали самый обычный напиток, который защищает от рака

13 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Дело в природном антиоксиданте, который борется с окислительным стрессом

Антиоксидант галлат эпигаллокатехин (EGCG), содержащийся в зеленом чае, повышает уровень мощного противоракового белка p53, который известен как «страж генома». Это соединение способно восстанавливать повреждения ДНК и уничтожать раковые клетки. К такому выводу пришли ученые Ренсселерского политехнического института (США), чья статья опубликована в ведущем научном журнале Nature Communications. Об этом сообщает lenta.ru.

Известно, что мутации, затрагивающие белок p53, встречаются более чем в 50 процентах случаев рака. Этот белок выполняет несколько противоопухолевых функций, включая остановку роста клеток для восстановления ДНК и запуск программируемой клеточной гибели или апоптоза, если ДНК восстановить не удается. EGCG природный антиоксидант, который борется с окислительным стрессом.

Ученые использовали технику поверхностного плазменного резонанса и ядерного магнитного резонанса, чтобы изучить взаимодействие между EGCG и p53.

Обычно после образования р53 быстро разлагается, когда N-концевой домен взаимодействует с регуляторным расщепляющим белком, называемым MDM2. Исследователи обнаружили, что EGCG и MDM2 связываются с р53 в одном и том же месте, конкурируя друг с другом. Поэтому в присутствии эпигаллокатехина уровень белка в организме начинает расти, что усиливает противораковое действие.

По словам авторов работы, NTD p53 может служить в качестве мишени для потенциальных лекарств от рака.

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