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Участок в парке «Югыд ва» остался у золотодобытчиков до 2060 года

Участок в парке «Югыд ва» остался у золотодобытчиков до 2060 года

11 февраля 2021 Возрастное ограничение: 6+
Виктор Конев / Парк Югыд ва
Здесь планировалась добыча рудного золота на месторождении Чудное

Арбитражный суд Коми вынес решение по парку «Югыд ва». Требование территориального управления Росимущества в Коми, которое потребовало досрочно расторгнуть договор аренды земельного участка, отклонено.

Договор между администрацией Интинского района и ЗАО «Голд Минералс», по которому компания получила в аренду до 2060 года земельный участок площадью 19,9 кв. км, заключили в феврале 2011 года. Здесь планировалась добыча рудного золота на месторождении Чудное. Уже в декабре администрация муниципалитета зарегистрировала право собственности на этот участок.

В итоге, после двух лет споров, в силе остались решения всех трех арбитражных судов, согласно которым земля останется в аренде у золотодобывающей компании до 2060 года.

Напомним, в 2010-м и в 2013-м министерство природы изменяло положение о национальном парке, исключая из него золоторудное месторождение «Чудное», однако эти решения также отменялись Верховным Судом Российской Федерации по искам неправительственных организаций. После этого Арбитражный суд постановил, что земельный участок, занятый месторождением «Чудное», относится к федеральной собственности, и потребовал, чтобы «Голд минералс» вывезла все своё оборудование с территории парка. Однако это решение до конца не выполнено, а незаконно выданная лицензия на золотодобычу продолжает действовать.

Подробнее об этом читайте здесь.

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