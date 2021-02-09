Нездоровое утро: названы в начале дня привычки

Врач Мириам Стоппард в беседе с Mirror назвала утренние привычки, которые могут навредить здоровью, пишет РИА Новости.

По словам медика, не следует пытаться делать энергичные упражнения вскоре после пробуждения: тело обезвожено, и ткани из-за этого плохо растягиваются. Неосторожные занятия спортом могут привести к травме позвоночника, предупреждает Стоппард.

Кроме того, необходимо отказаться от привычной чашки кофе или стакана апельсинового сока по утрам, так как эти напитки сильно повышают уровень сахара в крови. Это происходит потому, что сразу после пробуждения процессы, контролирующие уровень инсулина в крови, не работают так, как нужно. Поэтому медик рекомендует позавтракать перед приемом этих напитков.

Напомним, недавно американский фармацевт Сьюзи Коэн опубликовала список необычных признаков дефицита витамина D. Врач обратила внимание на следующие симптомы: акне, аритмия сердца, высокое кровяное давление, слезливость, усталость, раздраженный кишечник, вздутие живота, сухой кератоконъюнктивит, боли в теле, слабость мышц, снижение когнитивных функций, невропатия, макулодистрофия, обострение аутоиммунных заболеваний, хрипение, аллергия, красный плоский лишай.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram