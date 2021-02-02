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Названы необычные симптомы дефицита витамина D

Названы необычные симптомы дефицита витамина D

02 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Врач упомянула с десяток признаков

Американский фармацевт Сьюзи Коэн опубликовала список необычных признаков дефицита витамина D, пишет РИА Новости.

Врач обратила внимание на следующие симптомы: акне, аритмия сердца, высокое кровяное давление, слезливость, усталость, раздраженный кишечник, вздутие живота, сухой кератоконъюнктивит, боли в теле, слабость мышц, снижение когнитивных функций, невропатия, макулодистрофия, обострение аутоиммунных заболеваний, хрипение, аллергия, красный плоский лишай.

Фармацевт призывает пациентов при обращении за медицинской помощью как можно более подробно рассказывать о своих симптомах.

— Многим врачам необходимо знать все ваши симптомы, чтобы понять, связаны ли они между собой. Это обеспечит правильное лечение. <...> Нет ничего плохого в том, чтобы упомянуть все симптомы, с которыми вы имеете дело. Вероятно, ваш врач заметит дефицит витамина D и посоветует восполнить его, прежде чем прописывать таблетки и уколы, — пояснила Коэн.

К другим признакам дефицита витамина D она относит высокий уровень сахара в крови, частые кожные высыпания, эректильную дисфункцию, проблемы с мочеиспусканием, перхоть и приступы печали.

Коэн советует включить в рацион больше продуктов, богатых витамином D, а также принимать витаминные комплексы, предварительно обсудив их выбор с врачом.

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