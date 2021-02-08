Названы обычные продукты, которые помогут отрегулировать давление

По ее словам, подобные способы работают, если у человека гипертензия не развилась как болезнь, а отклонения от нормы наблюдаются периодически — например, в силу повышенной тревожности или стресса. пишет РИА Новости.

Так, продукты, которые способствуют выработке оксида азота, приводят к расширению сосудистой стенки и могут скорректировать небольшое повышение давления. Наиболее действенными в этом случае считаются свекольный и морковный соки. Также Соломатина посоветовала включить в рацион содержащие магний орехи и семечки: они способствуют профилактике гипертензии в долгосрочной перспективе.

В комментарии для телеканала «Звезда» специалист отметила, что к повышению артериального давления приводит употребление продуктов, в составе которых есть соль, а также подвергшихся обработке: варке, жарке, фритюру. Также она указала на подобные свойства кофеина.

— Если мы говорим о кофеинсодержащих, то напрямую, в долгосрочной перспективе кофе не влияет на повышение давления, но в данный конкретный момент, если у человека есть предрасположенность и он выпьет кофе или чай крепкий, либо какой-то напиток, энергетик, — все это может тут же спровоцировать повышение артериального давления, — объяснила врач.

Напомним, недавно американский фармацевт Сьюзи Коэн опубликовала список необычных признаков дефицита витамина D. Врач обратила внимание на следующие симптомы: акне, аритмия сердца, высокое кровяное давление, слезливость, усталость, раздраженный кишечник, вздутие живота, сухой кератоконъюнктивит, боли в теле, слабость мышц, снижение когнитивных функций, невропатия, макулодистрофия, обострение аутоиммунных заболеваний, хрипение, аллергия, красный плоский лишай.

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