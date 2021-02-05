Сыктывкарские активисты устроили на Стефановской площади театральный суд

На главной площади Сыктывкара активисты устроили представление в поддержку Алексея Навального, которое снимали на камеру. Видео опубликовали в группе «queerrrriot | сыктывкар».

Активисты рассказали порталу PG11.ru, что это скорее перформанс. Они разыграли на камеру последнее слово Алексея Навального в суде, которое он сказал 2 февраля:

— Нам показалось, что все заседание по делу Навального, которое прошло 2 февраля, было похоже на театральное представление. Поэтому такая реакция и получилась.

Также участники представления поделились, что все прошло без проблем с полицией:

— От властей реакции не было, несмотря на полицейских, которые были на площади в то время. Была одна женщина в бежевой куртке, которая очень долго снимала, но точно не ясно зачем.

Напомним, 23 и 31 января в Сыктывкаре прошли несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального. Ссылки на все статьи по теме расположены чуть ниже.

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