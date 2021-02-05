Куда поехать: какие страны готовы открыть границы для привитых россиян

Как минимум шесть стран планируют в ближайшем будущем открыть свои границы для туристов, вакцинированных против COVID-19, в их числе – популярные туристические направления, заинтересованные в том, чтобы вернуть турпоток как можно скорее. Тем не менее, данные меры вступят в силу скорее всего к летнему сезону. При этом часть ограничительных мер, в частности тесты, некоторые страны планируют сохранить, пишет портал tourprom.ru.

Исландия – островная страна, прославленная среди туристов своими дикими просторами, чёрными пляжами, вулканами и гейзерами, заявила, что позволит вакцинированным туристам все имеющиеся ограничения на въезд, такие как тест на COVID-19 и карантинные меры. Правда, согласно заявлению правительства Исландии, речи идет о туристах из ЕС и «одобренных третьих стран». Будет ли входить в этот список России - пока не известно. К тому же разрешение на такой въезд ожидается только с мая 2021 года.

Сейшелы – «островной» конкурент Мальдив планирует разрешить прибывать на свои пляжи любому туристу, у кого есть доказательства обеих вакцинаций от COVID-19. Более того – фактическ, Сейшельские острова уже открыли свои границы для вакцинированных туристов, которым больше не нужно будет проходить 10-дневный карантин. Однако от туристов всё рано пока требуется отрицательный результат теста ПЦР на COVID-19, который был проведен за 72 часа до прибытия.

Румыния – страна также сняла все ограничения на поездки для вакцинированных туристов, правда только из ЕС. Им будет разрешено избежать 14-дневного карантина, обязательного для всех приезжающих. При этом этот бонус туристы смогут получить только через 10 дней после второй дозы прививки, не раньше. О допуске российских туристах пока также ничего не известно.

Кипр также объявил, что туристам, которые прошли вакцинацию от COVID-19, будет разрешено пропустить процесс тестирования COVID и карантин в марте 2021 года. При этом, министр транспорта Кипра Яннис Карусос заявил, что Кипр планирует открыть для всех вакцинированы путешественники с 1 марта 2021 года без ограничений. Таким образом, это нововведение будет распространяться и на российских туристов. Министр также добавил, что на острове рассчитывают, что это предложение повысит интерес авиакомпаний к выполнению дополнительных рейсов на Кипр, что в дальнейшем поможет улучшить связь, а также пассажиропоток.

Ливан – еще одна страна, пытающаяся оказаться в списке туристических, несмотря на все сложности, также объявила, что туристы, которые могут предъявить свидетельство о вакцинации, больше не будут обязаны проходить процесс карантина по прибытии – им будет разрешено посещать Ливан в соответствии с обычными визовыми требованиями. Однако они должны будут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, который был получен до 96 часов после посадки на рейс в Ливан. Также по прибытии в аэропорт будет проведен второй тест ПЦР.

Черногория - в этой стране вообще планируют снять любые ограничения: новое правительство Черногории, пришедшее к власти в декабре 2020 года после выборов, заявило о последовательном курсе на полное открытие страны для туристов для скорейшего востановления экономики и особенно её туристического сектора. В итоге Черногория стала одной из немногих стран мира, где туристам разрешено неограниченное передвижение во время пандемии COVID-19. «Мы не искореним коронавирус полностью, но у нас будет несколько небольших «горячих точек» под контролем, что означает, что туристы могут приезжать к нам на курорты Черногории из России, Великобритании, Германии и Франции – и будут в целости и сохранности в нашей стране», - подчеркнул новый глава МИД.

Напомним, некоторые люди могут не заболевать COVID-19 из-за того, что у них уже сформировался перекрестный или местный иммунитет. Об этом 4 февраля заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. С чем это связано, читайте ЗДЕСЬ.

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