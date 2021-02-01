Синоптики рассказали, сколько снега выпало в Сыктывкаре за первые сутки февраля

31 января МЧС предупредили сыктывкарцев, что по 2 февраля их ждут сильные снегопады с ухудшением видимости до 500 метров и метели. За сутки город основательно покрылся снегом. Портал PG11.ru выяснил, сколько осадков выпало с конца января.

Синоптики рассказали, что оценивают снегопад как довольно сильный: прирост уровня снега составил примерно семь сантиметров. 31 января во второй половине дня выпало два миллиметра осадков. А ночью 1 февраля — шесть миллиметров. Это составляет примерно 21% от месячной нормы осадков, которая составляет 28 миллиметров.

Со слов специалистов, этот февраль стал аномально теплым — температура воздуха примерно на 10 градусов выше нормы. В этом, как и в снегопадах, виноваты южные циклоны, следующие с Черного моря — они идут к нам с запасом тепла и влаги. По предварительным прогнозам синоптиков в конце недели начнется похолодание, на этот раз морозы будут продолжительные.

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