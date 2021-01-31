МЧС предупреждает: в Коми ожидается сильнейший снегопад

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми", 31 января с 22:00, начиная с юга, с сохранением до 00:00 2 февраля по республике ожидается снег, местами сильный снег с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Усиление южного ветра 7-12 м/с, утром и днем с порывами в отдельных районах 16-21 м/с, метель.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки.

Перед выездом в поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.

Проведите беседы с детьми по действиям во время непогоды.

Воздержитесь от походов, выходов в лесные массивы, а также от поездок по городу и участия в массовых мероприятиях.

Рекомендуем ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под крыш домов, деревьев и рекламных щитов.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии. Уточните телефоны энергослужб.

Не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.

Возможен сход снежных масс и наледи! Рекомендуем не подходить близко к стенам зданий, не ставить коляски с детьми под козырьками крыш домов, не оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99

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