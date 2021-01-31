МЧС предупреждает: в Коми ожидается сильнейший снегопад

МЧС предупреждает: в Коми ожидается сильнейший снегопад31 января 2021
Виктор КонюховВозрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Водителям стоит быть особенно внимательными
По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми", 31 января с 22:00, начиная с юга, с сохранением до 00:00 2 февраля по республике ожидается снег, местами сильный снег с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Усиление южного ветра 7-12 м/с, утром и днем с порывами в отдельных районах 16-21 м/с, метель.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки.
- Перед выездом в поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.
- Проведите беседы с детьми по действиям во время непогоды.
- Воздержитесь от походов, выходов в лесные массивы, а также от поездок по городу и участия в массовых мероприятиях.
- Рекомендуем ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под крыш домов, деревьев и рекламных щитов.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
- Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии. Уточните телефоны энергослужб.
- Не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.
- Возможен сход снежных масс и наледи! Рекомендуем не подходить близко к стенам зданий, не ставить коляски с детьми под козырьками крыш домов, не оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99
Комментарии 1